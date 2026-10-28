 నైజీరియాలో నేరగాళ్ల దురాగతం  | 62 Killed As Bandits Attack Taraba Community | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నైజీరియాలో నేరగాళ్ల దురాగతం 

Oct 28 2026 5:23 AM | Updated on Oct 28 2026 5:23 AM

62 Killed As Bandits Attack Taraba Community

సంతలో కాల్పులు.. 62 మంది మృతి 

మరో 52 మందికి గాయాలు 

భయంతో వేలాదిమంది గ్రామస్తుల పరారీ 

అబుజా: నైజీరియా ఈశాన్య ప్రాంతంలో సాయుధ నేరగాళ్ల ముఠా సామాన్యుల రక్తం కళ్ల జూసింది. బందిపోట్లుగా స్థానికులు పిలిచే ఈ ముఠా ఓ గ్రామంలో జరుగుతున్న వారసంతపై పడి ఏకంగా 62 మందిని చంపేసింది. వీరు జరిపిన కాల్పుల్లో మరో 52 మంది గాయాలపాలయ్యారు. టరాబా రాష్ట్రంలోని కరిం–లమిడో పరిధిలోని బిన్నారిలో శుక్రవారం ఈ దారుణం చోటుచేసుకుందని నేషనల్‌ ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఏజెన్సీ అధికారి లడన్‌ అయుబా చెప్పారు. బిన్నారి పక్కనే ఉన్న నదిలోనూ 15 వరకు మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయన్నారు. దుండగులను చూసి పారిపోయే క్రమంలో నీళ్లలో మునిగి వీరు చనిపోయారన్నారు.

 ఈ ప్రాంతంలో మృతదేహాలు ఇంకా బయటపడుతున్నందున మరణాలు మరింతగా పెరిగే అవకాశముందని వివరించారు. ఆమ్నెస్టీ ఇంటర్నేషనల్‌ నైజీరియా డైరెక్టర్‌ ఇసా సనుసి ఈ దారుణంపై వివరిస్తూ.. మోటారు సైకిళ్లపై వచ్చిన దుండగులు వార సంత జరుగుతున్న చోటుకు చేరుకున్నారు. అక్కడున్న సామాన్యులపైకి ఆ దుండగులు ఒక్కసారిగా కాల్పులకు తెగబడ్డారు. వారు పక్కనే ఉన్న బెన్యు నదిని తమకు అనుకూలంగా మార్చుకున్నారు. ప్రజలను నది వైపునకు తరుముకుంటూ వెళ్లారు. ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు, తప్పించుకోవడానికి కొందరు నదిలోకి దూకారు.

 కొందరు నీట మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు’అని చెప్పారు. అనంతరం దుండగులు ప్రజల ఇళ్లను ధ్వంసం చేసి, నిప్పు పెట్టారన్నారు. భయాందోళనకు గురైన వేలాది మంది ఊళ్లను విడిచి సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయారు. నైజీరియా ఉత్తర ప్రాంతంలో సామాన్య ప్రజలపై బందిపోట్ల దాడులు సర్వసాధారణం. దుండగులు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను కిడ్నాప్‌ చేసి, డిమాండ్‌ చేసినంత డబ్బు ఇచ్చాక వదిలి వేస్తుంటారు. ఈ నేరగాళ్ల ముఠాలు అక్రమ మైనింగ్‌ కార్యకలాపాలు కూడా నడుపుతుంటాయి. వీరికి తోడు బోకో హరామ్, ఇస్లామిక్‌ స్టేట్‌ వంటి గ్రూపులు కూడా ఇక్కడ చురుగ్గా పనిచేస్తున్నాయి.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆదర్శ కుటుంబం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌.. స్పెషల్ ‍‍అట్రాక్షన్‌గా శ్రీనిధి శెట్టి(ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బర్త్‌ డే స్పెషల్‌.. (ఫోటోలు)
photo 3

పులివెందులలో వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రజాదర్బార్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

‘అర్నాబ్‌’ కల్లోలం.. (ఫొటోలు)
photo 5

13.2 ఓవర్లలోనే లక్ష్యాన్ని ఊదిపడేసిన భారత్‌.. సిరీస్‌ కైవసం (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Malladi Vishnu Corporation Election Campaign aT Vijayawada 1
Video_icon

విజయవాడ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో YSRCP దూకుడు
Red Alert To This Districts Cyclone Arnab Effect 2
Video_icon

Cyclone Arnab Effect : ఇవాళ 6 జిల్లాలు,రేపు 11 జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్
Supreme Court About Issues In AP Local Body Elections 3
Video_icon

ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై సుప్రీంకోర్టు సంచలన నిర్ణయం
Cyclone Arnab Effect Suryalanka Beach Closed 4
Video_icon

తుఫాన్ ఎఫెక్ట్ సూర్యలంక బీచ్ క్లోజ్
DGCA Cancels Flights Services To Bhogapuram Airport 5
Video_icon

వైజాగ్ వెళ్లే వాళ్లు జాగ్రత్త..! భోగాపురంకు విమాన సర్వీసులు రద్దు
Advertisement
 