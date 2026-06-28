 ఫ్రాన్స్‌లో కుప్పకూలిన విమానం.. 11 మంది మృతి | 11-killed after civilian aircraft crashes in eastern france | Sakshi
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ఫ్రాన్స్‌లో కుప్పకూలిన విమానం.. 11 మంది మృతి

Jun 28 2026 6:51 PM | Updated on Jun 28 2026 7:05 PM

11-killed after civilian aircraft crashes in eastern france

పారిస్ : ఫ్రాన్స్‌లో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఆదివారం  తోంబ్లైన్ నగర సమీపంలో సమీపంలో పారాచూట్ సంస్థకు చెందిన ఒక పౌర విమానం  కుప్పకూలింది. ఈ  ఘోర ప్రమాదంలో 11 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో వెంటనే స్పందించిన సహాయక బృందాలు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు ప్రారంభించాయి. మృతదేహాల వెలికితీత చేపడుతున్నాయి.

స్థానిక మీడియా కథనాల ప్రకారం.. ఈ విమానం స్కైడైవింగ్ ట్రిప్‌కు వెళ్తున్న కొంతమంది వ్యక్తులతో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే, ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాలను అధికారులు ఇంకా ధృవీకరించలేదు. ఈ ఘటనపై త్వరలోనే పూర్తిస్థాయి దర్యాప్తు ప్రారంభం కానుంది. అని కథనాలు ప్రచురించాయి.

పారాచూట్ స్కూల్‌కు చెందిన విమానం
ప్రమాదానికి గురైన విమానం ఒక పారాచూటిస్ట్ పాఠశాల కు చెందినదిగా గుర్తించారు. ఈ ప్రమాదంలో పైలట్‌తో పాటు విమానంలో ఉన్న 10 మంది ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మరణించారని స్థానిక ప్రిఫెక్చర్ (అధికార యంత్రాంగం) తెలిపింది. మరణించిన ప్రయాణికులలో ఐదుగురు విద్యార్థులు, ఐదుగురు ఇన్‌స్ట్రక్టర్లు (శిక్షకులు) ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
 

# Tag
france jet crash
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