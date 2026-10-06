10,500 ఏళ్ల కిందటే ఇళ్లు.. జర్మనీలో షాకిస్తున్న ఆధారాలు!

జర్మనీలోని ఓ సరస్సులో ఇటీవల బయటపడిన 10,500 ఏళ్ల నాటి చెక్క అవశేషాలు సంచలన విషయాలను వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇవి యూరప్లో మానవులు శాశ్వత నివాసాలు ఏర్పరచుకున్న కాలంపై ఇప్పటివరకు ఉన్న అంచనాలను తలకిందులు చేసే అవకాశం ఉందని పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. సరస్సులోని సుమారు 65 అడుగుల లోతులో అత్యంత భద్రంగా ఉన్న చెక్క దిమ్మెలు, పలకలను పరిశోధకులు గుర్తించారు. వాటిపై కనిపించిన కోత గుర్తులు మానవులు రూపొందించి ఉండొచ్చనే ఆధారాలను అందిస్తున్నాయి.
సరస్సులో 10,500 ఏళ్ల నాటి ఆనవాళ్లు
జర్మనీలోని లేక్ అరెండ్సీలో ఈ పురాతన చెక్క అవశేషాలు బయటపడ్డాయి. సాక్సోనీ-అన్హాల్ట్ రాష్ట్ర వారసత్వ నిర్వహణ, పురావస్తు కార్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకులు వీటిని గుర్తించారు. ఆ కాలానికి చెందిన రాతి పనిముట్లు, జంతువుల ఎముకలు సాధారణంగా లభిస్తుంటాయని, అయితే ఇంత పురాతన కాలానికి చెందిన చెక్క అవశేషాలు చాలా అరుదుగా లభ్యమవుతాయని పురావస్తు శాస్త్రవేత్త హరాల్డ్ మెల్లర్ తెలిపారు. ఈ చెక్కలు అప్పటి వేటగాళ్లు-సేకరణదారుల జీవన విధానంపై కొత్త ఆధారాలను అందించవచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
ఐదు అడుగుల చెక్క దిమ్మె
సరస్సులోని అవశేషాలు సుమారు 65.6 అడుగుల లోతులో పలుచటి మట్టి పొర కింద ఉండటంతో ఇంతకాలం దాదాపు చెక్కుచెదరకుండా ఉన్నాయి. అక్కడ ఐదు అడుగులకు పైగా పొడవున్న ఓ చెక్క దిమ్మెతో పాటు, 4.3 అడుగుల వరకు పొడవున్న చెక్క పలకలను పరిశోధకులు వెలికితీశారు. దిమ్మెపై చెట్లను నరికిన గుర్తులు కనిపించాయి. పలకల ఆకృతి కూడా అవి సహజంగా విరిగిన చెక్క ముక్కలు కాకుండా, మనుషులు మార్చి ఉపయోగించి ఉండవచ్చనే అనుమానాలకు బలం చేకూరుస్తోంది.
భవన నిర్మాణానికి ఉపయోగించారా?
ఈ చెక్కలను అప్పటి వేటగాళ్లు, సేకరణదారులు తయారు చేసి ఉండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. అవి నిజంగా శాశ్వత నిర్మాణాల్లో ఉపయోగించినవిగా నిర్ధారణ అయితే, మధ్య జర్మనీలోని మెసోలిథిక్ కాలానికి సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఉన్న అవగాహనలో కీలక మార్పు రావచ్చు. ఇప్పటివరకు ఆ కాలంలో నిర్మాణాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు ప్రధానంగా నేలపై కనిపించే రంగు మార్పులు లేదా మట్టి ఆనవాళ్ల రూపంలోనే గుర్తించారు. తాజాగా లభించిన చెక్క అవశేషాలు మాత్రం మరింత ప్రత్యక్ష ఆధారాలను అందిస్తున్నాయి.
రైతులకంటే ముందే శాశ్వత నివాసాలా?
మెసోలిథిక్ కాలం పాలియోలిథిక్ వేటగాళ్లు, సేకరణదారుల జీవన విధానానికి, తరువాతి నియోలిథిక్ రైతుల సమాజాలకు మధ్య ఉన్న మార్పు దశగా పరిగణిస్తారు. సాధారణంగా మధ్య యూరప్లో శాశ్వత నివాసాలు, వ్యవసాయ ఆధారిత సాంస్కృతిక భూభాగాల ఏర్పాటును సుమారు క్రీస్తుపూర్వం 5,500 ప్రాంతంలో వచ్చిన తొలి నియోలిథిక్ రైతులతో అనుసంధానిస్తారు. అయితే లేక్ అరెండ్సీలో లభించిన చెక్కలు శాశ్వత నిర్మాణాలకు చెందినవిగా తేలితే, అలాంటి నిర్మాణాలు అప్పటికే 10,500 ఏళ్ల క్రితమే ఉండే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అంటే ఇప్పటివరకు భావించిన దానికంటే సుమారు 3,000 ఏళ్ల ముందే అవి ఏర్పడి ఉండొచ్చు.
పురాతన మానవ సమాజంపై కొత్త ప్రశ్నలు
శాశ్వత భవనాలు లేదా ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించిన నివాస ప్రాంతాలు 10,500 ఏళ్ల క్రితమే ఉన్నట్లు నిర్ధారణ అయితే, అప్పటి వేటగాళ్లు, సేకరణదారుల గురించి ఉన్న ప్రస్తుత అవగాహన మారుతుందని ప్రాజెక్టు మేనేజర్ మార్సెల్ వైస్ తెలిపారు. అంతేకాకుండా ఆధునిక సాంస్కృతిక భూభాగాల మూలాలను అర్థం చేసుకునే విధానంపైనా ఈ పరిశోధన ప్రభావం చూపవచ్చని పేర్కొన్నారు. అయితే చెక్క అవశేషాలు నిజంగా ఏ నిర్మాణానికి చెందినవో, వాటిని ఎవరు, ఏ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించారో నిర్ధారించేందుకు మరిన్ని పరిశోధనలు అవసరమన్నారు.
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