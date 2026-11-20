మలేసియా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం ప్రకటన
సింగపూర్: భారతీయ పౌరులకు కల్పిస్తున్న వీసా రహిత ప్రవేశ సౌకర్యాన్ని వచ్చే ఏడాది జనవరి 1 నుంచి రద్దు చేయనున్నట్లు మలేషిసియా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం ప్రకటించింది. ఆగ్నేయాసియా దేశమైన మలేషిసియాకు ప్రయాణించే భారతీయులకు 30 రోజుల పాటు వీసా మినహాయింపు ఉండేది. ప్రయాణానికి మూడు రోజుల ముందుగా ‘మలేషిసియా డిజిటల్ అరైవల్ కార్డ్’కోసం నమోదు చేసుకుంటే సరిపోయేది.
ఈ వీసా మినహాయింపును 2023 డిసెంబర్ 1న ప్రవేశపెట్టారు, ఆ తర్వాత దీనిని 2026 చివరి వరకు పొడిగించారు. భారతీయులకు వీసా–ఫ్రీ ఎంట్రీ సదుపాయం 2027 జనవరి 1 నుంచి రద్దవుతుందని పేర్కొంటూ మలేషిసియా ఇమిగ్రేషన్ విభాగం ఈ నెల 17న నోటీసు జారీ చేసింది. ఇకపై మలేషిసియాకు వెళ్లే భారతీయ పౌరులు, అక్కడికి చేరుకోకముందే చెల్లుబాటు అయ్యే వీసాను పొందాల్సి ఉంటుంది.