 అరే.. అలా కూడా ఫ్రెండ్‌షిప్‌ చేస్తారా?! | Unusual Ways Of Celebrating Friendship Day On August 2nd | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అరే.. అలా కూడా ఫ్రెండ్‌షిప్‌ చేస్తారా?!

Aug 1 2026 8:08 AM | Updated on Aug 1 2026 8:08 AM

Unusual Ways Of Celebrating Friendship Day On August 2nd

ప్రపంచ దేశాల్లో వింత దోస్తీ ముచ్చట్లు!

ఆగస్టు 2 ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే. మనం ఫ్రెండ్‌షిప్‌ డే వస్తే ఏం చేస్తాం? ఒక బ్యాండ్‌ కడతాం లేదా చాక్లెట్‌ ఇస్తాం. కానీ ప్రపంచంలో కొన్ని దేశాల్లో ఫ్రెండ్స్‌ను గౌరవించడానికి, కొత్త దోస్తులను చేసుకోవడానికి చాలా విచిత్రమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. అవేంటో చూసేద్దామా!

కొరియా: ‘కంగారూ’ కౌగిలింతలు! (Kangaroo Hugs)
దక్షిణ కొరియాలో పిల్లలు ఒకరికొకరు బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌ అని చెప్పుకోవడానికి  వింత పద్ధతి ఉంది. ఒకరి వెనుక ఒకరు నిలబడి వెనుక ఉన్న దోస్త్‌ ముందున్న దోస్త్‌ని కంగారూ తన బిడ్డను పొట్టలో దాచుకున్నట్లు గట్టిగా కౌగిలించుకోవాలి. దీనిని ‘బ్యాక్‌ హగ్‌ దోస్తీ’ అంటారు. ఇలా చేస్తే వాళ్ల స్నేహం వందేళ్లు ఉంటుందట!

జర్మనీ: ‘లెటర్‌ బాక్స్‌’ స్నేహం! సీక్రెట్‌ లెటర్‌ బాక్స్‌)
జర్మనీలో స్కూల్‌ పిల్లలు క్లాస్‌ రూమ్‌ వెనుక ఒక ఖాళీ డబ్బాను ‘ఫ్రెండ్షిప్‌ బాక్స్‌’గా పెడతారు. ఫ్రెండ్‌ ఎవరైనా బాగా నచ్చితే ముఖం మీద చెప్పకుండా ఒక చిన్న కాగితం మీద పేరు రాసి ఆ బాక్సులో వేస్తారు. శనివారం రోజు బాక్స్‌ ఓపెన్‌ చేసినప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ లెటర్స్‌ వస్తే వారే ఆ వారం క్లాస్‌ ‘సూపర్‌ ఫ్రెండ్‌‘!

అర్జెంటీనా: స్కూల్‌ బంక్‌!
అర్జెంటీనాలో జూలై 20న ఫ్రెండ్షిప్‌ డే వస్తే పిల్లలెవ్వరూ స్కూల్‌కి, పెద్దవాళ్లు ఆఫీసులకి వెళ్లరు. ప్రభుత్వం దీనిని అధికారిక సెలవుగా ప్రకటించకపోయినా అందరూ కలిసి ఒకేరోజు బంక్‌ కొట్టి, రోజంతా పార్కుల్లో ఆటలు ఆడుతూ గడుపుతారు.

డెన్మార్క్‌: ‘కలర్‌ కోడ్‌’ దోస్తీ!’
డెన్మార్క్‌ దేశంలో పిల్లలు వేసుకునే బట్టల రంగులను బట్టి వాళ్ల ఫ్రెండ్‌షిప్‌ స్టేటస్‌ తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ ఇద్దరు బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్స్‌ ఒకేరోజు ఒకేరంగు  డ్రెస్‌ వేసుకుని స్కూల్‌కి వస్తే, వాళ్లు ‘ట్విన్‌ ఫ్రెండ్స్‌’ అని అర్థం. ఆ రోజు క్లాస్‌ టీచర్‌ వాళ్లను విడదీయకుండా ఒకే బెంచ్‌లో కూర్చోబెడతారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఎయిర్‌పోర్టును తలపించేలా.. కొత్త హంగుల్లో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ (ఫొటోలు)
photo 2

నాడు జగన్‌ శంకుస్థాపన.. నేడు ‘భోగాపురం’ అందాలు (ఫొటోలు)
photo 3

గోదావరి ఉగ్రరూపం.. భద్రాచలం వద్ద ప్రమాద హెచ్చరికలు (ఫొటోలు)
photo 4

చుక్కల డ్రస్‌లో చక్కనమ్మ (ఫొటోలు)
photo 5

భర్తతో 'జబర్దస్త్' ఫైమా.. హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
President Approves Tough New Anti-Paper Leak Law 1
Video_icon

యాంటీ పేపర్ లీక్ బిల్లు.. రాష్ట్రపతి ఆమోదం
All Set For Bhogapuram International Airport Inauguration 2
Video_icon

భోగాపురం ఎయిర్ పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధం
A Technical Fault In A Zipline Left A Tourist Stranded Mid Air 3
Video_icon

ఎంత పని అయిపోయింది అన్న..!
The Real Story Behind Bhogapuram Airport 4
Video_icon

నమ్మరేంట్రా బాబు.. జగన్ క్రెడిట్ కొట్టేసి దొరికిపోయిన బాబు!
BV Ram Sensational Comments On Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

ఏం పీకావని శిలాఫలకంలో నీ పేరు పెట్టుకున్నావు.. GMR బదులు లోకేష్ అని పెట్టుకో...
Advertisement
 