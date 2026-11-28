టీవీలో మిస్టర్ బీన్ కనిపిస్తే చాలు.. ఇంటిల్లిపాదీ నవ్వుల్లో మునిగిపోతారు. ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ముఖ హావభావాలు, చేతి సంజ్ఞలు, విచిత్రమైన చేష్టలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని అలరించిన ఆ పాత్రకు భాషతో సంబంధమే లేదు. చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరినీ కడుపుబ్బా నవ్వించే ఈ పాత్రకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్నారు.
రోవన్ అట్కిన్సన్ నటనకు ఫిదా కానివారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఆయన గురించి అభిమానులు, సినీ ప్రియులు చెప్పే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇంజినీరింగ్ చదివి నటనవైపు అడుగులు వేసిన ఆయన.. తనదైన హాస్యశైలితో ఎలా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి సంపాదించారో తెలుసుకుందాం.
సాధారణ కుటుంబంలో జననం..
రోవన్ సెబాస్టియన్ అట్కిన్సన్ 1955 జనవరి 6న ఇంగ్లండ్లోని కౌంటీ డర్హమ్ ప్రాంతంలోని కన్సెట్లో జన్మించారు. తండ్రి ఎరిక్ అట్కిన్సన్ వ్యవసాయదారుడు కాగా, తల్లి ఎల్లా-మే గృహిణి. నలుగురు సోదరుల్లో చిన్నవాడైన రోవన్ బాల్యం సాధారణంగానే గడిచింది.
చిన్నతనంలో ఆయన చాలా నిశ్శబ్దంగా, అంతర్ముఖ స్వభావంతో ఉండేవారని ఆయన గురించి తెలిసినవారు చెబుతుంటారు. ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా తనలో తాను ఉండటానికి ఇష్టపడేవారు. చదువుతోపాటు కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడంపై ఆసక్తి చూపేవారు. పాఠశాల రోజుల్లోనే ఆయనలో పరిశీలించే గుణం, విషయాలను భిన్నంగా ఆలోచించే తత్వం కనిపించేవి. అయితే భవిష్యత్తులో ప్రపంచాన్ని నవ్వించే హాస్యనటుడిగా మారతారని అప్పట్లో ఎవరూ ఊహించలేదు.
నటనకు దూరంగా.. ఇంజినీరింగ్ చదువు
చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో ప్రతిభ చూపిన రోవన్ అట్కిన్సన్ మొదట నటుడిగా మారాలని అనుకోలేదు. డర్హమ్లోని కోరల్ స్కూల్, సెయింట్ బీస్ పాఠశాలల్లో చదువుకున్న ఆయన.. న్యూకాజిల్ యూనివర్సిటీలో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ అభ్యసించారు. అనంతరం ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోని క్వీన్స్ కాలేజీలో ఉన్నత విద్యను కొనసాగించారు.
ఇంజినీరింగ్ రంగంలోనే భవిష్యత్తును వెతుక్కోవాలని భావించినప్పటికీ.. ఆయన ఆసక్తి మాత్రం నటనవైపు మళ్లింది. ఆక్స్ఫర్డ్లో చదువుతున్న సమయంలో నాటకాలు, హాస్య ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనడం మొదలుపెట్టారు. ముఖ హావభావాలు, శరీర కదలికలతో ప్రేక్షకులను నవ్వించగల తన ప్రత్యేక ప్రతిభను అక్కడే గుర్తించారు. ఈ క్రమంలో రచయిత రిచర్డ్ కర్టిస్తో పరిచయం ఏర్పడింది. ఇద్దరూ కలిసి హాస్య స్కిట్లు రూపొందించి ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు. అలా కాలేజీ వేదికలపై మొదలైన ప్రయాణం టెలివిజన్ అవకాశాలకు బాటలు వేసింది.
బుల్లితెరపై గుర్తింపు.. మిస్టర్ బీన్తో ప్రపంచ ఖ్యాతి
1979లో బీబీసీ ప్రసారం చేసిన ‘నాట్ ద నైన్ ఓ క్లాక్ న్యూస్’ కార్యక్రమంతో రోవన్ అట్కిన్సన్కు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది. ఇందులో హాస్య స్కిట్లు, వ్యంగ్య ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో నటనకు 1981లో బాఫ్టా అవార్డు అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత ‘బ్లాక్యాడర్’ సిరీస్తో మరింత పేరు సంపాదించారు. అయితే 1990 జనవరి 1న తొలిసారిగా ప్రసారమైన ‘మిస్టర్ బీన్’ సిరీస్ ఆయన జీవితాన్నే మార్చేసింది.
రోవన్ అట్కిన్సన్, రిచర్డ్ కర్టిస్, రాబిన్ డ్రిస్కాల్ కలిసి ఈ పాత్రను రూపొందించారు. అమాయకంగా కనిపిస్తూ చిన్న చిన్న పనులను కూడా పెద్ద గందరగోళంగా మార్చే వ్యక్తిగా మిస్టర్ బీన్ ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. గోధుమరంగు కోటు, ఎరుపు టై, పాత మినీ కారు, టెడ్డీ బేర్ ఈ పాత్రకు ప్రత్యేక గుర్తింపుగా నిలిచాయి. మాటలకంటే హావభావాలు, చేష్టలతోనే నవ్వులు పూయించే ఈ పాత్ర భాషా హద్దులను దాటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఇప్పటికీ మిస్టర్ బీన్ ఎపిసోడ్లను చూసి నవ్వుకుంటున్నామని పలువురు అభిమానులు చెబుతుంటారు.
సినిమాలు.. యానిమేషన్లోనూ అదే నవ్వుల సందడి
మిస్టర్ బీన్ విజయంతో రోవన్ అట్కిన్సన్ వెండితెరపైనా తనదైన ముద్ర వేశారు. 1997లో ‘బీన్: ద అల్టిమేట్ డిజాస్టర్ మూవీ’తో సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చారు. 2007లో ‘మిస్టర్ బీన్స్ హాలిడే’తో మరోసారి నవ్వుల సందడి చేశారు. ఇక ‘జానీ ఇంగ్లిష్’ సినిమాల్లో గూఢచారి పాత్రలో నటించి తన హాస్యానికి మరో కోణాన్ని పరిచయం చేశారు.
‘ది లయన్ కింగ్’ యానిమేషన్ చిత్రంలో జాజూ పాత్రకు గాత్రాన్ని అందించారు. 2012 లండన్ ఒలింపిక్స్ ప్రారంభోత్సవంలో మిస్టర్ బీన్ తరహా ప్రదర్శనతో ప్రపంచ ప్రేక్షకులను అలరించారు. కాలం మారుతున్నా ఆయన హాస్యానికి ఆదరణ తగ్గలేదు. 2022లో ‘మ్యాన్ వర్సెస్ బీ’, 2025లో ‘మ్యాన్ వర్సెస్ బేబీ’ సిరీస్లతోనూ ప్రేక్షకులను నవ్వించారు. ఇలా టెలివిజన్, సినిమాలు, యానిమేషన్, వెబ్ సిరీస్లలో తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. ఒక్కో పాత్రలో ఒక్కో విధంగా కనిపిస్తూ అభిమానులను అలరించడం ఆయన ప్రత్యేకత.
వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ఎన్నో మలుపులు
తెరపై నవ్వులు పంచే రోవన్ అట్కిన్సన్ వ్యక్తిగత జీవితం కూడా పలు మలుపులతో సాగింది. 1990లో మేకప్ ఆర్టిస్ట్ సునేత్రా శాస్త్రిని వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు జన్మించారు. దాదాపు 25 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం తర్వాత 2015లో వీరిద్దరూ విడాకులు తీసుకున్నారు. అనంతరం నటి లూయిస్ ఫోర్డ్తో ఆయనకు పరిచయం ఏర్పడింది. వీరికి 2017లో ఓ కుమార్తె జన్మించింది.
అయితే తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రచారానికి దూరంగా ఉంచేందుకు రోవన్ ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. నటనతోపాటు కుటుంబ జీవితానికీ ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. మరోవైపు ఆయనకు కార్లపై కూడా ప్రత్యేక ఆసక్తి ఉంది. ముఖ్యంగా అరుదైన, విలాసవంతమైన కార్లను సేకరించడం ఆయన అభిరుచుల్లో ఒకటి. తెరపై అమాయకంగా కనిపించే మిస్టర్ బీన్ వెనుక ఇంజినీరింగ్ చదివిన, విభిన్న అభిరుచులు కలిగిన వ్యక్తి ఉన్నారన్నది అభిమానులకు ఆసక్తి కలిగించే విషయం.
తరాలు మారినా.. మిస్టర్ బీన్ చేసే అల్లరి మాత్రం ఎప్పటికీ కొత్తగానే అనిపిస్తుందని అభిమానులు చెబుతుంటారు. ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా తన ముఖ హావభావాలు, విచిత్రమైన చేష్టలతో నవ్వులు పంచే రోవన్ అట్కిన్సన్ అంటే తమకు ఎంతో ఇష్టమని పలువురు పేర్కొంటున్నారు. చిన్నతనంలో చూసిన మిస్టర్ బీన్ ఎపిసోడ్లను ఇప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చూస్తూ నవ్వుకుంటామని అభిమానులు అంటున్నారు. తరాలు మారుతున్నా ఈ పాత్రపై తమకున్న అభిమానం ఏమాత్రం తగ్గలేదని చెబుతున్నారు. నిజంగానే.. భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందిని నవ్వించిన మిస్టర్ బీన్ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసుకున్నారు.
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