‘‘అమ్మా, ఇది వద్దు.. నాకు అది ఇష్టంలేదు!’’ అంటూ భోజన సమయంలో పిల్లల నోటి నుంచి తరచూ వినిపించటం ఎంతోమంది తల్లిదండ్రులకు నిత్యం ఎదురయ్యే పరీక్ష. ముఖ్యంగా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు వంటి పోషకాహారం విషయంలో పిల్లలు మొండికేయడం సహజమే. కానీ, చిన్నారుల ప్లేట్లో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని బలవంతంగా కాకుండా, ఇష్టంగా తినేలా మార్చడం తల్లిదండ్రుల చేతుల్లోనే ఉంది.
తొలి వెయ్యి రోజుల్లో పునాది
పిల్లలు పుట్టినప్పటి నుంచే వేర్వేరు రుచులను గుర్తించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. తీపి, ఉప్పు రుచుల పట్ల సహజంగా ఆకర్షణ ఉండగా, చేదు రుచుల పట్ల కొంత సంకోచం కనిపించవచ్చు. అయినప్పటికీ, రుచి అభిరుచులు కేవలం జన్యువులకే పరిమితం కావు. ఏ ఆహారాన్ని, ఎంత తరచుగా పిల్లలకు పరిచయం చేస్తున్నామనే అంశం వాటిని బలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది. పిల్లల జీవితంలో మొదటి వెయ్యి రోజులు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్ల నిర్మాణానికి ఎంతో కీలకం. ఈ దశలో వైవిధ్యమైన పోషకాహారాన్ని పరిచయం చేస్తే, ఆరోగ్యకరమైన రుచులపై ఇష్టం ఏర్పడుతుంది.
తల్లి తిన్నదే నచ్చుతుంది..!
పిల్లల రుచి అభిరుచులు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే మొదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గర్భధారణలో రుచుల పరిచయం: తల్లి తీసుకునే ఆహారంలోని కొన్ని రుచులు గర్భంలోని శిశువుకు కూడా చేరుతాయి. అందువల్ల గర్భిణులు సమతుల్యమైన, వివిధ రకాల పోషకాహారాన్ని తీసుకోవడం మేలు.
తల్లిపాల ద్వారా అలవాటు: తల్లిపాలు తాగే సమయంలో కూడా తల్లి ఆహారంలోని రుచుల ఛాయలు పాల ద్వారా శిశువుకు అందుతాయి. దీనివల్ల తర్వాతి దశలో ఘనాహారం ప్రారంభించినప్పుడు కొత్త రుచులను అంగీకరించడం తేలికవుతుంది.
ఓపికగా రుచులు ‘పట్టాలి’
ఘనాహారం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఒకేసారి అనేక పదార్థాలు కాకుండా, ఒక్కో ఆహారాన్ని క్రమంగా పరిచయం చేయాలి. మొదట పండ్లు, కూరగాయలు, ఇతర పోషక పదార్థాలను తక్కువ మొత్తంలో ఇవ్వాలి. పిల్లలు మొదటిసారి తిరస్కరించినంత మాత్రాన ఆ ఆహారాన్ని శాశ్వతంగా పక్కన పెట్టకూడదు. కొత్త రుచులను ఓపికగా మళ్లీ మళ్లీ అందిస్తూ ఉండాలి. పదేపదే పరిచయం చేయడం వల్ల ఆ రుచి వారికి క్రమంగా అలవాటవుతుంది.
ఆహ్లాదంగా అనిపించాలి
ఆకలి వేసినప్పుడు పిల్లలు సంకేతాలు ఇస్తారు. కడుపు నిండినప్పుడు తినడం ఆపేస్తారు. ఆ సంకేతాలను తల్లిదండ్రులు గమనించి గౌరవించాలి.
ఒత్తిడి, బలవంతం అసలే పని చేయవు : పిల్లలు తినడానికి ఇష్టపడకపోయినా బలవంతం చేయడం, ఏడిపిస్తూ తినిపించడం లేదా భయపెట్టడం వంటివి చేయకూడదు.
కలిసి భోజనం చేసే అలవాటు: ఇంట్లో అందరూ కలిసి ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా భోజనం చేస్తే పిల్లల్లో మంచి అలవాట్లు సహజంగా పెరుగుతాయి.
ఇంటి వాతావరణం
చిన్నప్పటి నుంచే ఏర్పడే రుచి అభిరుచులు పెద్దయ్యాక కూడా కొనసాగుతాయి. ఇందులో ఇంటి వాతావరణం ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది.
తల్లిదండ్రులే ఆదర్శం: తల్లిదండ్రులు స్వయంగా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు తింటూ ఉంటే పిల్లలు కూడా వాటిని అనుసరిస్తారు.
అందుబాటులో ఆరోగ్యకరమైనవి: చిప్స్, స్వీట్లు, అధిక కొవ్వు, అధిక చక్కెర ఉండే ఆహారాలకు బదులుగా పోషకాహారాన్ని సులభంగా అందుబాటులో ఉంచాలి.
ఆకలిని గౌరవించడం: సాధారణ బరువు ఉన్న పిల్లలు తమ ఆకలికి తగినంత తినేలా ప్రోత్సహించాలి; ఎక్కువగా తినాలని ఒత్తిడి చేయకూడదు.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు ఒక్కరోజులో రావు. చిన్నప్పటి నుంచే మనం చూపే ప్రేమ, ఓపిక, ఆచరణే పిల్లలను ఆరోగ్యవంతమైన రేపటి వైపు నడిపిస్తాయి.
- సాక్షి స్పెషల్ డెస్క్
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