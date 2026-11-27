సినిమాలు, సీరియళ్లలో కనిపించే కొన్ని సన్నివేశాల వెనుక నటీనటులు ఎంత కష్టపడతారో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెరపై సహజంగా కనిపించాలనే తపనతో కొన్నిసార్లు నిజంగానే ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు. అలాంటి ఓ సాహసమే చేశారు బుల్లితెర నటి దీపికా సింగ్. ఓ సీరియల్ సన్నివేశం కోసం నిజంగానే పచ్చిమిర్చి తింటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు దీపికా సింగ్ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. 'దియా ఔర్ బాతీ హమ్' సీరియల్లో సంధ్య రాఠీగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమె.. 'మంగళ లక్ష్మీ' సీరియల్లో మంగళ పాత్రతోనూ ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు. తాజాగా ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో పంచుకున్న ఓ పాత వీడియో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
అలాగే ఇందులో ఆకుపచ్చ చీర ధరించిన దీపిక రోడ్డు పక్కన కూర్చొని క్రమంగా పచ్చిమిర్చి తింటూ కనిపించారు. మిర్చి ఘాటుకు కళ్ల నుంచి నీళ్లు వస్తున్నా.. ఆమె తినడం మాత్రం ఆపలేదు. పక్కనే ఉన్న కూరగాయల వ్యాపారి సైతం ఆమెను చూసి 'పిచ్చి పట్టిందా?' అన్నట్లుగా ప్రశ్నించడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది.
అయితే, ఇదంతా నిజ జీవితంలో జరిగిన ఘటన కాదు. 'మంగళ లక్ష్మీ' సీరియల్లోని ఓ భావోద్వేగ సన్నివేశం. కథలో మోసపోయిన బాధను తట్టుకోలేక మంగళ పాత్ర రోడ్డుపక్కన కూర్చొని పచ్చిమిర్చి తినే సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించారు. ఈ సీన్ సహజంగా రావడం కోసం దీపిక నిజంగానే పచ్చిమిర్చి తిన్నారట. చిత్రీకరణ సమయంలో ఆమె నటన చూసి సెట్లో ఉన్నవారంతా భావోద్వేగానికి గురయ్యారని నటి తెలిపారు.
ఈ సన్నివేశం కోసం దర్శకుడు ఫహీమ్ అహ్మద్ మరో ప్రత్యామ్నాయాన్ని కూడా సిద్ధం చేశారు. నిజమైన మిర్చికి బదులుగా తీపి రుచితో ఉండే పచ్చిమిర్చి ఆకారంలోని క్యాండీలను తినాలని సూచించారు. అయితే, కెమెరా ముందు సన్నివేశం మరింత సహజంగా కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో అసలైన పచ్చిమిర్చినే తింటానని దీపిక పట్టుబట్టారట. దర్శకుడు వద్దని వారించినా ఆమె వెనక్కి తగ్గలేదు. మిర్చిని మింగకుండా బయటకు ఉమ్మేస్తానని హామీ ఇచ్చి మరీ ఆ సన్నివేశంలో నటించారు.
ఇక మంగళ పాత్రతో తనకున్న అనుబంధాన్ని కూడా దీపిక ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు. దాదాపు రెండున్నరేళ్ల పాటు ఆ పాత్రలో జీవించానని, తనకు ఎంతో ఇష్టమైన పాత్రల్లో అదొకటని పేర్కొన్నారు. ఈ సీరియల్కు ఇంతటి ఆదరణ చూపించిన ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు దీపిక నటనను, పాత్ర కోసం ఆమె పడిన కష్టాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. తెరపై కనిపించే కొన్ని క్షణాల వెనుక నటీనటుల శ్రమ ఎంత ఉంటుందో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది.
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