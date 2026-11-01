హైదరాబాద్ ఫ్యాషన్ క్వీన్–2026 గ్రాండ్ సక్సెస్

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ ఫ్యాషన్ క్వీన్–2026 ఫ్యాషన్ షో ఘన విజయం సాధించింది. క్రిగర్మంక్ ఆర్ట్స్ స్టూడియో వ్యవస్థాపకురాలు, ఎకో ఫ్యాషన్ ఎడ్యుకేటర్ శ్రీమతి సుష్మా రెడ్డి క్యూరేషన్, దర్శకత్వంలో శనివారం కూకట్పల్లి వై జంక్షన్లోని అశోక వన్ మాల్లో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు.
ఒకరోజు పాటు నిర్వహించిన ఈ ఫ్యాషన్ షోకు ‘ఫ్రమ్ సాయిల్ టు సాయిల్’ (నేల నుంచి మళ్లీ నేలకే) అనే ఇతివృత్తాన్ని ఎంపిక చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, స్థిరమైన ఫ్యాషన్ విధానాలు, వస్త్ర వ్యర్థాల తగ్గింపు, భూసార పరిరక్షణపై అవగాహన కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఫ్యాషన్ రంగానికి చెందిన పలువురు మోడల్స్, డిజైనర్లు, పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యకర్తలు ఇందులో పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా షో క్యూరేటర్, డైరెక్టర్ సుష్మా రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. తన స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కార్యక్రమం ఘన విజయం సాధించిందని తెలిపారు. ‘‘మేము కేవలం ర్యాంప్పై నడవడం లేదు.. ఒక మంచి సామాజిక లక్ష్యం కోసం ముందుకు సాగుతున్నాం’’ అని పేర్కొన్నారు.
ముఖ్య అతిథులు, గౌరవ అతిథులు, జ్యూరీ సభ్యులు, నిర్వాహక బృందం:
వంశీ పల్లె: ముఖ్య అతిథి. హైదరాబాద్ మోడల్ ఏజెన్సీ సీఈఓ, ప్రముఖ నటుడు, ఫ్యాషన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, యాడ్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్.
విజయ్ శంకర్: గౌరవ అతిథి. తెలుగు, తమిళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో నటుడు, వ్యాపారవేత్త.
డాక్టర్ పి. సీత: గౌరవ అతిథి, జ్యూరీ సభ్యురాలు. సీనియర్ వైద్య నిపుణురాలు, లయన్స్ క్లబ్ సభ్యురాలు, సామాజిక సేవకురాలు, దాతృత్వ కార్యక్రమాల్లో చురుకైన పాత్రధారి.
కె. శ్రీరంజని రెడ్డి: జ్యూరీ సభ్యురాలు. లయన్స్ క్లబ్ డైరెక్టర్ బోర్డు సభ్యురాలు, సస్టైనబిలిటీ అంబాసిడర్, దాతృత్వ కార్యక్రమాల నిర్వాహకురాలు.
ఆర్. చరిత: జ్యూరీ సభ్యురాలు. పర్సనల్ ఫిట్నెస్ ట్రైనర్. మిసెస్ సౌత్ ఇండియా–2024 విజేత, మిసెస్ ఇండియా ఫస్ట్ రన్నరప్, మిసెస్ తెలంగాణ థర్డ్ రన్నరప్.
డాక్టర్ సాజిదా ఖాన్: జ్యూరీ సభ్యురాలు. రాష్ట్రపతి అవార్డు గ్రహీత, ఆడియో ఇంజినీర్, భారతదేశపు తొలి మహిళా మ్యూజిక్ టెక్నాలజీ నిపుణురాలు.
ఎ. డామియన్ రిచర్డ్: ఈవెంట్ పార్ట్నర్. జీకేఐ గ్రూప్స్ వ్యవస్థాపకులు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్.
సతీష్ రెడ్డి: అవార్డులు, సర్టిఫికెట్ల స్పాన్సర్. ఎన్ఆర్ఐ రియల్టర్, ఎన్ఆర్ఐ క్లినిక్స్ సీఈఓ.
దుర్గ మౌనిక: యాక్సెసరీస్ స్పాన్సర్. ఫ్యాషన్ డిజైనర్, రెసిన్ ఆర్టిస్ట్, హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ డిజైనర్.
హర్షిత రెడ్డి: కో-డైరెక్టర్, కోర్ టీమ్ సభ్యురాలు. ఇంటీరియర్ డిజైనర్, ఎడ్యుకేటర్, వ్యాపారవేత్త.
కౌనైన్ అలీ: కోర్ టీమ్ సభ్యురాలు. ఫ్యాషన్ ఎడ్యుకేటర్, స్టైలిస్ట్, కొరియోగ్రాఫర్.
స్వప్న శ్యామల: కోర్ టీమ్ సభ్యురాలు. టెక్ప్రెన్యూర్, ఇషానా డిజిటల్ గ్రోత్ పార్ట్నర్స్ వ్యవస్థాపకురాలు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్.
సందీప్: వర్ధమాన సినీ హీరో, గౌరవ అతిథిగా పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన స్పాన్సర్లు, భాగస్వామ్య సంస్థలు, పోటీల్లో పాల్గొన్న కంటెస్టెంట్లు, మీడియా ప్రతినిధులు, ప్రేక్షకులకు నిర్వాహకులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
ఈ కార్యక్రమాన్ని అశోక వన్ మాల్, జీకేఐ ఈవెంట్స్ అండ్ ట్రావెల్స్, క్రిగర్మంక్ సంయుక్తంగా నిర్వహించగా.. హ్యామ్స్టెక్ విద్యా భాగస్వామిగా వ్యవహరించింది.
మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించాల్సిన వ్యక్తి
శ్రీమతి సుష్మా రెడ్డి – 8074 366 965