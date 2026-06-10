 ముంపు గ్రామాల్లో ముత్యాల సాగుతో కాసుల వర్షం | Flooded Swamps to Pearl Mines: How Indian Farmers Are Striking Gold | Sakshi
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ముంపు గ్రామాల్లో ముత్యాల సాగుతో కాసుల వర్షం

Jun 10 2026 7:38 AM | Updated on Jun 10 2026 9:06 AM

Flooded Swamps to Pearl Mines: How Indian Farmers Are Striking Gold

దేశంలో వ్యవసాయం అంటే కేవలం వరి, గోధుమలు, ఇతర ధాన్యాలు, కూరగాయలు పండించడమనే భావనలో ఇప్పుడు మార్పు చోటుచేసుకుంటోంది. సరికొత్త సాంకేతికత, వినూత్న ఆలోచనలతో రైతులు నూతన మార్గాలవైపు పయనిస్తూ, కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తున్నారు. సముద్ర తీర ప్రాంతాలకే పరిమితమనుకున్న ‘ముత్యాల సాగు’ ఇప్పుడు ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మురాదాబాద్ గ్రామాల్లో సరికొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తోంది. ముంపునకు గురై, ఎందుకూ పనికిరాదనుకున్న భూములను ముత్యాల గనులుగా మార్చుకుంటూ అక్కడి రైతులు, యువత అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారు.

ముంపు భూమే ముత్యాల గని
మురాదాబాద్‌కు చెందిన రైతు డాక్టర్ దీపక్ మెహ్రోత్రా విజయగాథ ఈ మార్పునకు నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. ఆయనకు లోతట్టు ప్రాంతంలో వ్యవసాయ భూమి ఉండేది. చుట్టుపక్కల పొలాల నుంచి వచ్చే వరద నీరంతా ఆయన భూమిలోనే చేరి, నిత్యం జలమయంగా ఉండేది. దీనివల్ల సాధారణ పంటలు పండించడం అసాధ్యంగా మారింది. అయితే ఈ సమస్యను ఆయన ఒక అవకాశంగా మార్చుకున్నారు. నీటి నిల్వలను వాడుకుంటూ ముత్యాల సాగు చేయవచ్చనే సరికొత్త ఆలోచనతో ముందడుగు వేశారు.

దేశీయ అవసరాలే పెట్టుబడిగా..
డాక్టర్ దీపక్ ముత్యాల సాగుపై పరిశోధన చేస్తున్నప్పుడు ఒక షాకింగ్ నిజం తెలిసింది. భారతదేశానికి అవసరమైన ముత్యాలలో కేవలం మూడు శాతం మాత్రమే దేశంలో తయారవుతున్నాయి. మిగిలిన 97 శాతం ముత్యాలను ఇతర దేశాల నుండి భారీగా దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. ఈ భారీ మార్కెట్ అంతరాన్ని గమనించిన ఆయన, ముత్యాల సాగును ఒక వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకోవాలని గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నారు. తక్కువ స్థలంలోనే ఎక్కువ లాభాలు సాధించే ఈ రంగానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

ముత్యం ఎలా తయారవుతుంది?
ముత్యాల సాగు ప్రక్రియ వినడానికి ఎంత వింతగా ఉంటుందో, దాని వెనుక ఉన్న సాంకేతికత అంతకంటే ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఈ సాగు కోసం ప్రత్యేకమైన  ఆల్చిప్పలను (Oysters) ఉపయోగిస్తారు. ఒక ప్రత్యేక ప్రక్రియ ద్వారా  చిప్ప లోపల ‘న్యూక్లియస్’ అనే చిన్న కేంద్రాన్ని అమరుస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ చిప్పలను చెరువుల్లోని నియంత్రిత వాతావరణంలో భద్రపరుస్తారు. కాలక్రమేణా చిప్ప లోపల సహజంగా ముత్యం రూపుదిద్దుకుంటుంది. ఈ మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తి కావడానికి దాదాపు ఏడాదిన్నర సమయం పడుతుంది. ఈ సమయంలో నీటి నాణ్యత, ఉష్ణోగ్రతలను నిరంతరం పర్యవేక్షించడం ఎంతో కీలకం.

వ్యవసాయాన్ని మించిన లాభాలు
ముత్యాల సాగుకు ఎకరాల కొద్దీ భూమి అవసరం లేదు. చిన్న చెరువులు లేదా నీరు నిలిచే చిన్నపాటి లోతట్టు ప్రాంతాలు ఉంటే సరిపోతుంది. సాంప్రదాయ పంటలతో పోలిస్తే ఇందులో పెట్టుబడి తక్కువ, ఆదాయం చాలా ఎక్కువ. మురాదాబాద్‌లోని విద్యార్థులు, యువత సైతం ఈ రంగాన్ని తమ భవిష్యత్తు వ్యాపారంగా ఎంచుకుంటున్నారు. మార్కెట్‌లో ముత్యాలకు ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్ కారణంగా, ఒకసారి పెంపకం పూర్తయ్యాక రైతులు ఊహించని రీతిలో లాభాలను అందుకుంటున్నారు.

మారిన రైతుల తలరాతలు
డాక్టర్ దీపక్ సాధించిన విజయం మురాదాబాద్ పరిసర గ్రామాల్లో సంచలనంగా మారింది. ఆయనను చూసి స్థానిక రైతు సుభాష్ చంద్ర, ఆయన భార్య సునీత కూడా ముత్యాల సాగు వైపు ఆకర్షితులయ్యారు. ప్రస్తుతం వారు తమ సొంత చెరువుల్లో వేలాది ఆల్చిప్పలను పెంచుతున్నారు. వరదలు, నీటి ముంపు సమస్యల వల్ల పంటలు దెబ్బతిని నష్టపోయే రైతులకు ఈ సాగు ఒక వరం లాంటిదని, సాంప్రదాయ వ్యవసాయం కంటే దీని ద్వారా సుస్థిరమైన, అత్యధిక ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉందని వారు ఆనందంగా చెబుతున్నారు.

సరికొత్త గ్రామీణ ఆర్థిక విప్లవం
ముత్యాల సాగు కేవలం పాత తరం రైతులకే పరిమితం కాలేదు. గ్రామీణ యువతకు ఇది ఒక అద్భుతమైన ఉపాధి మార్గంగా మారింది. పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు స్థాపించాల్సిన అవసరం లేకుండా, సరైన శిక్షణ, కాస్త ఓపిక ఉంటే ఎవరైనా ఈ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ దీపక్ స్వయంగా స్థానిక యువతకు, రైతులకు ఈ సాగులో ఉచిత శిక్షణ ఇస్తున్నారు. మురాదాబాద్‌లో మొదలైన ఈ వినూత్న ప్రయోగం, భారతదేశంలోని ప్రతి గ్రామానికి సరికొత్త దిశను చూపిస్తూ, వ్యవసాయ రంగంలో ఒక సరికొత్త విప్లవానికి నాంది పలుకుతోంది.

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