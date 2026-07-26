 ప్రాంక్‌ కాల్‌.. | Cluecial Sunday Special Crime Story Written By Sri Sudhamayi | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రాంక్‌ కాల్‌..

Jul 26 2026 8:54 AM | Updated on Jul 26 2026 8:55 AM

Cluecial Sunday Special Crime Story Written By Sri Sudhamayi

క్లూషియల్‌

బిజినెస్‌మేన్‌ సారథి ఆఫీస్‌ పనిలో బిజీగా ఉన్నాడు. సరిగా అదే సమయంలో ఒక గుర్తుతెలియని నంబర్‌ నుంచి ఫోన్‌కాల్‌ వచ్చింది. సారథి ఫోన్‌ తీశాడు. అవతలి వ్యక్తి గొంతులో కరుకుదనం... ‘నీ కొడుకు రిత్విక్‌ను కిడ్నాప్‌ చేశాం. ఒక గంటలో పది లక్షల రూపాయలు తీసుకుని స్టార్‌  బేకరీ దగ్గరికి రా. పోలీసులకు చెబితే నీ కొడుకు ప్రాణాలు ఉండవు’ అని చెప్పి ఫోన్‌ కట్‌ చేశాడు.

రిత్విక్‌ తన ఫ్రెండ్‌ బెనర్జీ ఇంటికి వెళ్తానని చెప్పాడు. వెంటనే సారథి బెనర్జీకి ఫోన్‌ చేశాడు. రిత్విక్‌ తన దగ్గరికి రాలేదని చెప్పాడు.
సారథికి కాళ్లూ చేతులూ ఆడలేదు. పెళ్ళైన పదేళ్లకు లేకలేక పుట్టిన కొడుకు. ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు. డబ్బులు సూట్‌ కేసులో పెట్టుకుని స్టార్‌ బేకరీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. కానీ కిడ్నాపర్‌ జాడ లేదు. ఐదు...  పది నిమిషాలు... అప్పుడే నవ్వుతూ ఎదురొచ్చాడు బెనర్జీ. వెంటనే ఆందోళనగా ‘నువ్వేంటి ఇక్కడ?’ అంటూ కొడుకు కిడ్నాప్‌ అయిన విషయం చెప్పి, పది లక్షలు ఉన్న సూటుకేసు చూపించాడు సారథి.

వెంటనే బెనర్జీ నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు.
నిజానికి అది స్నేహితుడు బెనర్జీ ఆడిన ఒక క్రూరమైన ‘ప్రాంక్‌ కాల్‌’ నాటకం. 
రిత్విక్‌ను స్టార్‌  బేకరీకి తీసుకువెళ్లి, అక్కడ కూర్చోబెట్టి సారథిని భయపెట్టాలని బెనర్జీ ప్లాన్‌ వేశాడు.
కానీ అప్పుడే అనూహ్య సంఘటన జరిగింది. రిత్విక్‌ నిజంగానే కిడ్నాప్‌ అయ్యాడు.
∙∙ 
ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న రంగంలోకి దిగాడు.
ప్రాంక్‌ కాల్‌ చేసిన ఫ్రెండ్‌ బెనర్జీని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించాడు. బెనర్జీ ఏడుస్తూ, ‘సార్, నేను కేవలం సరదా కోసమే ఫోన్‌ చేశాను. బేకరీలోనే బాబు ఉన్నాడు, ఇంతలోనే ఏమైందో తెలియదు’ అని చెప్పాడు.
ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న వెంటనే బేకరీలోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లను పరిశీలించాడు. అందులో ముఖానికి మాస్క్‌ ధరించిన ఒక వ్యక్తి రిత్విక్‌ను తన వెంట తీసుకువెళ్లడం స్పష్టంగా కనిపించింది. ప్రద్యుమ్న చుట్టుపక్కల విచారణ మొదలుపెట్టాడు. కానీ ఎలాంటి ఆధారం లభించలేదు. అనుమానాస్పదంగా కూడా ఎవరూ కనిపించలేదు. వాడెవరా అని ఆరా తీసినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది.

ప్రద్యుమ్న పోలీస్‌ బుర్ర శరవేగంగా పనిచేయడం ప్రారంభించింది. కిడ్నాప్‌ చేసినవాడికి ఏమైనా క్రిమినల్‌ రికార్డు ఉందా అని అనుమానించాడు.  
ఆ వ్యక్తి నడక, శైలిని బట్టి ప్రద్యుమ్న తన పోలీస్‌ డేటాబేస్‌ను తనిఖీ చేయగా, వాడు పాత క్రిమినల్‌ అని క్లూ దొరికింది. రిత్విక్‌ ఒంటరిగా బేకరీలో కనిపించేసరికి కిడ్నాప్‌ చేశాడు.
కానీ వాడు ఎటు వెళ్లాడో తెలుసుకోవడం ఎలా? ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న ఒక అద్భుతమైన ప్లాన్‌ వేశాడు. కిడ్నాపర్‌ బేకరీకి వచ్చినప్పుడు కచ్చితంగా ఏదో ఒకటి ఆర్డర్‌ చేసి ఉంటాడని భావించి, ఆ సమయానికి సంబంధించిన బేకరీ బిల్స్, కౌంటర్‌ సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌ చెక్‌ చేశాడు. ప్రద్యుమ్న అనుకున్నట్లే, మాస్క్‌ ధరించిన ఆ క్రిమినల్‌ బేకరీలో బిల్లు చెల్లించడానికి తన మొబైల్‌ నుంచి ‘గూగుల్‌ పే’ చేసినట్లు గుర్తించాడు.
వెంటనే ఆ ‘గూగుల్‌ పే’ లావాదేవీకి సంబంధించిన మొబైల్‌ నంబర్‌ను ట్రేస్‌ చేయాల్సిందిగా సైబర్‌ క్రైమ్‌ టీమ్‌ను ఆదేశించాడు ప్రద్యుమ్న.

కేవలం పది నిమిషాల్లో ఆ నంబర్‌ లొకేషన్‌ నగర శివార్లలోని ఒక నిర్జన ప్రదేశాన్ని చూపించింది. ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న తన టీమ్‌తో కలిసి మెరుపు వేగంతో ఆ స్థావరంపై దాడి చేశాడు. రిత్విక్‌ నోటికి ప్లాస్టర్‌ వేసి బంధించిన ఆ పాత క్రిమినల్‌ను గన్‌ పాయింట్‌లో లొంగదీసుకుని, రిత్విక్‌ను సురక్షితంగా కాపాడాడు. అసలు కిడ్నాపర్‌ను అరెస్ట్‌ చేసిన తర్వాత, ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న బెనర్జీ వైపు సీరియస్‌గా చూశాడు. ‘చూశావా బెనర్జీ! కుటుంబ సభ్యులతో... స్నేహితులతో సరదాగా ఆడుకునే ఈ ప్రాంక్‌ కాల్స్‌ చాలాసార్లు ప్రమాదాలను  తెచ్చి పెడుతుంది. సరదాకు ఒక లిమిట్‌ ఉంటుంది... నీ వెర్రి సరదా ఈరోజు ఒక పాత క్రిమినల్‌కు ఎంత పెద్ద అవకాశం ఇచ్చిందో!’ అని హెచ్చరించాడు ఇన్‌స్పెక్టర్‌ ప్రద్యుమ్న. బెనర్జీ తలదించుకుని క్షమాపణలు కోరాడు.

- శ్రీసుధామయి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తొలి ఏకాదశి పూజలు ఫోటోలు
photo 2

జింబాబ్వేపై భార‌త్ గ్రాండ్ విక్టరీ.. సిరీస్ మ‌న‌దే (ఫోటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ ఈసీఐఎల్ లో సందడి చేసిన నటి ప్రియాంకా మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

సందడిగా 'చెన్నై లవ్ స్టోరీ' సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ కూకట్‌పల్లిలో సందడి చేసిన హీరోయిన్ లావణ్య త్రిపాఠి (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Shock To Nara Lokesh Gen-Z Protest Will Be Begin In AP 1
Video_icon

AP బొద్దింకలు సిద్ధం! నెక్స్ట్ వేసేది నిన్నే.. Gen-Z గుప్పిట్లో బాబు, లోకేష్
CJP Protest Leaves From Jantar Mantar Delhi 2
Video_icon

బోసిపోయిన జంతర్ మంతర్
Rahul Gandhi Lashes Out BJP After Dharmendra Pradhan Resign 3
Video_icon

BJPని దించే సమయం ఇదే.. రెచ్చిపోయిన రాహుల్ గాంధీ
Raghuveera Reddy Reaction On Dharmendra Pradhan Resignation 4
Video_icon

ఇది ఆరంభం మాత్రమే... రాజీనామా పై రఘవీరా రెడ్డి రియాక్షన్
Vidadala Rajini About Mudragada 5
Video_icon

వంగవీటి తర్వాత కాపులను కాపు కాసిన వ్యక్తి ముద్రగడ

Advertisement
 