పెళ్లైన యువతికి మాజీ ప్రియుడు వేధింపులు

విజయవాడ: పెళ్లైన యువతిని మాజీ ప్రియుడు వేధింపులకు గురి చేసిన ఘటన విజయవాడలో వెలుగుచూసింది. నెల రోజుల నుంచి తనను కలవాలంటూ యువతిని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు మాజీ ప్రియుడు. ఈ క్రమంలోనే ఆ యువతితో సాన్నిహిత్యంగా ఉన్న ఫొటోలను సోషల్ మీడియాతో పాటు యువతి భర్తకు పంపాడు.
తన భార్యతో వేరే వ్యక్తితో సన్నిహితంగా ఉన్న ఫొటోస్, వీడియోస్ బయటకి రావడంతో ఆమెకు దూరంగా ఉంటున్నాడు భర్త. ఈ విషయాన్ని సదరు యువతి కుటుంబ సభ్యులకు తెలపడంతో వారు యువకుడిపై దాడికి ప్లాన్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో విజయవాడకు రప్పించింది యువతి. విజయవాడకు వచ్చిన యువకుడిపై యువతి కుటుంబ సభ్యులు పివిపి మాల్స్ సమీపంలో దాడి చేశారు. ఈ సమాచారం తెలుసుకున్న పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని యువకుడ్ని అదుపులోకి తీసుకుని పీఎస్కు తరలించారు.
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