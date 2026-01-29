 పోలీస్ కమెండోపై దారుణం.. డంబెల్‌తో దాడి చేసి.. | Delhi Police Officer Dies After Husband Attacks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పోలీస్ కమెండోపై దారుణం.. డంబెల్‌తో దాడి చేసి..

Jan 29 2026 1:11 PM | Updated on Jan 29 2026 1:17 PM

Delhi Police Officer Dies After Husband Attacks

న్యూఢ్లిల్లీ: ఢిల్లీలో మరో దారుణం చోటుచేసుకుంది.  పోలీస్ స్పెషల్ సెల్‌లో స్వాత్ (SWAT) కమెండోగా పనిచేస్తున్న కాజల్ చౌదరి(27) భర్త చేతిలో దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఘజియాబాద్‌లోని ఆసుపత్రిలో ఐదు రోజుల పాటు మృత్యువుతో పోరాడి చివరికి ఆమె కన్నుమూశారు. కుటుంబ కలహాల నేపథ్యంలో ఆమె భర్త అంకుర్ చౌదరి.. కాజల్‌పై డంబెల్‌తో దాడి చేసి, ఆమె తలను తలుపు ఫ్రేమ్‌కు బలంగా కొట్టినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడని తర్వాత అంకుర్ స్వయంగా తన బావ నిఖిల్‌కు ఫోన్ చేసి, ‘నీ అక్కను చంపేశాను, వచ్చి శవాన్ని తీసుకెళ్లు’ అని చెప్పడం కలకలం రేపుతోంది.

కాజల్, అంకుర్ 2022లో డిగ్రీ చదువుతున్న సమయంలో ప్రేమలో పడ్డారు. పెద్దలను ఒప్పించి వివాహం చేసుకున్నారు.  కాజల్ 2023లో ఢిల్లీ పోలీసు విభాగంలో కమెండోగా ఎంపికయ్యింది. రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖలో అంకుర్ క్లర్క్‌గా ఉద్యోగం సంపాదించాడు. అయితే పెళ్లయిన 15 రోజుల నుండే అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు మొదలయ్యాయని బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపిస్తున్నారు. కారు ఇవ్వాలని, నగదు తేవాలని అంకుర్ కుటుంబం కాజల్‌ను శారీరకంగా, మానసికగా హింసించినట్లు సమాచారం.

కాజల్ తండ్రి రాకేష్ తన కుమార్తె మృతిపై తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కాజల్ ప్రస్తుతం నాలుగు నెలల గర్భిణీ అని, అంకుర్ కేవలం తన కూతురుని మాత్రమే కాకుండా పుట్టబోయే బిడ్డను కూడా చంపి, రెండు హత్యలు చేశాడని ఆయన కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. గణౌర్‌లో అత్తమామల వేధింపులు భరించలేక వారు ఢిల్లీలోని మోహన్ గార్డెన్‌కు మారినప్పటికీ,  అంకుర్ తన ప్రవర్తన మార్చుకోలేదన్నారు. నిరంతరం డబ్బు కోసం వేధిస్తూనే ఉండేవాడని మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

జనవరి 22న జరిగిన ఈ దాడి ఘటనపై పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేశారు. తొలుత హత్యాయత్నం కేసుగా నమోదు చేసినప్పటికీ, కాజల్ మరణించడంతో దానిని హత్య కేసుగా (సెక్షన్ 302 కింద) మారుస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. నిందితుడు అంకుర్‌ను పోలీసులు ఇప్పటికే అదుపులోకి తీసుకున్నారు.  పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన అనంతరం, ఆ నివేదిక ఆధారంగా  కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఘజియాబాద్ పోలీసులు  తెలిపారు.

ఇది కూడా చదవండి: వందే భారత్ మెనూలో అదిరిపోయే మార్పులు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 2

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 3

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 4

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫుల్ గ్లామరస్‌గా యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ.. ఫోటోలు

Video

View all
Chevireddy Mohith Reddy Strong Warning To Pulivarthi Nani 1
Video_icon

అవినీతి డబ్బు వచ్చింది అని నిరూపిస్తే... పులివర్తి నాని కి మోహిత్ రెడ్డి ఛాలెంజ్
YSRCP Biyyapu Madhusudhan Reddy Strong Counter To Chandrababu Govt 2
Video_icon

Biyyapu: మైకులు పట్టుకుని పద్యాలు, సినిమా డైలాగులు చెప్పటం తప్ప
Bhumana Karunakar Reddy Fire On Chandrababu And Pawan Kalyan 3
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను దెబ్బ తీయడానికి చంద్రబాబు అండ్ కో కుట్రలు
YSRCP MLC Varudu Kalyani Serious Comments On Anitha And Pawan Kalyan 4
Video_icon

అరవ శ్రీధర్ చేతి రాతలు మార్చారా, రోమాలు తీసారా? నిప్పులు చెరిగిన వరుదు కళ్యాణి
Nara Lokesh Serious On Minister Vasamsetti Subhash 5
Video_icon

ఆ డ్యాన్సులు ఏంటి? మంత్రి వాసంశెట్టిపై లోకేష్ సీరియస్

Advertisement
 