ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావంతో పలు దేశాలు వర్షాభావ పరిస్థితులు, అనావృష్టితో అల్లాడిపోతుంటే జపాన్ రాజధాని టోక్యో మాత్రం తీవ్ర వర్షంతో మునిగిపోతోంది. ఆగస్టు 27 నుంచి నేటి వరకు (అక్టోబర్ 2) వరుసగా 37 రోజులుగా టోక్యోలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. జపాన్ వాతావరణ శాఖ (జేఎంఏ) రికార్డుల ప్రకారం 1886 తర్వాత నమోదైన అత్యంత సుదీర్ఘ వర్షపాత కాలమిది.
ప్రతికూలతల్లోనూ భారీ వర్షాలు
సాధారణంగా ఎల్నినో సమయంలో పసిఫిక్ మహాసముద్ర ఉపరితల ఉష్ణోగ్రతలు మారి అనేక ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. అయితే టోక్యోలో ఈ భిన్నమైన పరిస్థితులకు అల్పపీడన ద్రోణులే ప్రధాన కారణమని వాతావరణ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. పసిఫిక్ నుంచి వీస్తున్న తీవ్ర తేమతో కూడిన గాలులను, ఉత్తరం నుంచి వస్తున్న చల్లని గాలులు హోన్షూ ద్రోణి వద్ద నిలిపివేయడంతో స్థిర మేఘాలు ఏర్పడి వరుసగా వర్షం కురుస్తోంది. దీనికి తోడు సెప్టెంబరులో వరుసగా తుఫానులు రావడం ఈ వర్షపాతాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసింది.
భారత్ - టోక్యో: భౌగోళిక వ్యత్యాసాలేమిటి?
భారతదేశం, జపాన్ల భౌగోళిక పరిస్థితులు, రుతుపవన వ్యవస్థలు పూర్తిగా భిన్నమైనవి. జపాన్ ఒక ద్వీపసమూహం. చుట్టూ ఉన్న మహాసముద్రాలు నిరంతరం తేమను అందిస్తాయి. భారత్ ప్రధానంగా నైరుతి రుతుపవనాలపై ఆధారపడే ద్వీపకల్పం. ఎల్నినో సమయంలో భారతీయ రుతుపవనాలు బలహీనపడి కరువు పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. కానీ టోక్యో ఉన్న కాంటో ప్రాంతం మధ్య రేఖాంశాల వద్ద ఉండటం వల్ల పసిఫిక్ హై-ప్రెజర్ బెల్ట్ కదలికలతో అనుకోని వర్షపాతం నమోదవుతుంది. భారత్లో విస్తారమైన భూభాగం వల్ల ఉష్ణోగ్రతల వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. జపాన్లో సముద్రపు గాలులు, తుపానులు సమశీతోష్ణ మండలానికి సరిహద్దులో ఉండడంతో నిరంతర వర్షాలు పడతాయి. వాతావరణ మార్పుల వల్ల తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న ఈ ఆకస్మిక, విపరీత మార్పులు ప్రపంచ దేశాలకు ముందస్తు వాతావరణ హెచ్చరిక వ్యవస్థల ప్రాధాన్యతను మరోసారి గుర్తుచేస్తున్నాయి.
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