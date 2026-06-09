 బెడ్‌షీట్ ఉతికేందుకు రూ.5 కంటే తక్కువే | What Indian Railways pays to wash a bedsheet will surprise you | Sakshi
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బెడ్‌షీట్ ఉతికేందుకు రూ.5 కంటే తక్కువే

Jun 9 2026 9:11 PM | Updated on Jun 9 2026 9:11 PM

What Indian Railways pays to wash a bedsheet will surprise you

భారతీయ రైల్వేలలో ఏసీ కోచ్‌లలో ప్రయాణించే ప్రయాణికులకు అందించే లినెన్ కిట్ గురించి అందరికీ తెలుసు. ఇందులో సాధారణంగా బెడ్‌షీట్, దిండు, టవల్, దుప్పటి ఉంటాయి. అయితే ఈ వస్తువులను శుభ్రం చేయడానికి రైల్వేలు ఎంత ఖర్చు చేస్తాయో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?

లాండ్రీ టెండర్ పత్రం ప్రకారం.. ఒక బెడ్‌షీట్ ఉతకడానికి అయ్యే ఖర్చు కేవలం రూ. 3.16 మాత్రమే. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లలో ఒకటైన భారత రైల్వే వ్యవస్థలో పరిశుభ్రత నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చుతో పోల‍్చితే ఇది చాలా తక్కువగా ఉందని చాలామంది భావిస్తున్నారు.

ఉతికేందుకు ఖర్చు ఎంత?
భారతీయ రైల్వేల డిపార్ట్‌మెంటల్‌ లాండ్రీ టెండర్ డాక్యుమెంట్‌ ద్వారా ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. ఆ పత్రం ప్రకారం.. ఒక బెడ్‌షీట్ ఉతికేందుకు అధికారిక రేటు ఒక్కదానికి రూ. 3.16. ఏసీ తరగతుల్లో ప్రయాణించే వారికి ప్రయాణంలో భాగంగా పలు లినెన్ వస్తువులు అందిస్తారు. సాధారణంగా వీటిలో బెడ్‌షీట్, దిండు, టవల్, దుప్పటి ఉంటాయి. ఈ ఏర్పాటు ముఖ్యంగా సుదూర, రాత్రి వేళల రైలు ప్రయాణాల్లో ప్రయాణికుల సౌకర్యం అందించాల్సిన దృష్ట్యా అమలులో ఉంది.

రైల్వే నెట్‌వర్క్‌లో ప్రతిరోజు వినియోగించే భారీ స్థాయి లినెన్‌ను శుభ్రం చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో చాలామంది ప్రయాణికులు తరచూ ఆలోచిస్తుంటారు. టెండర్ పత్రం ప్రకారం.. బెడ్‌షీట్ ఉతికే ఖర్చు తక్కువగానే ఉంది. భారీ స్థాయిలో లాండ్రీ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తూ ఖర్చులను భారతీయ రైల్వేలు ఎలా నియంత్రిస్తున్నాయనే అంశంపై ఇది చర్చకు దారి తీసింది.

భారతీయ రైల్వేలు ప్రతిరోజు మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా వేలాది ఏసీ కోచ్‌లు నడుస్తున్నాయి. ఇంత విస్తృత నెట్‌వర్క్‌లో లినెన్ సేవల నిర్వహణకు ప్రత్యేక లాండ్రీ కేంద్రాలు, క్రమం తప్పని శుభ్రపరిచే ప్రక్రియలు అవసరం. ఇటీవల చర్చకు వచ్చిన ఈ టెండర్ సంఖ్య, రైళ్లలో ప్రయాణికుల సౌకర్యాల నిర్వహణకు అయ్యే నిర్వహణ వ్యయాల్లో ఒక అంశంపై అవగాహన కల్పిస్తోంది.

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