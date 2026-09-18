పెట్టుబడి రంగంలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన వారెన్ బఫెట్.. తాజాగా బెర్క్షైర్ హాత్వే ఛైర్మన్ పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. ఐదు దశాబ్దాలకు పైగా సంస్థలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఆయనకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన మలుపు. కంపెనీ ఈ మార్పును ప్రకటిస్తూ, తక్షణమే కొత్త నాయకత్వ వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది.
96 ఏళ్ల వారెన్ బఫెట్ ఇకపై బెర్క్షైర్ హాత్వేలో గౌరవ ఛైర్మన్గా కొనసాగనున్నారు. అంతేకాకుండా.. కంపెనీ బోర్డులో డైరెక్టర్గా కూడా ఉండనున్నారు. ఆయన స్థానంలో తన కుమారుడు హోవర్డ్ బఫెట్ కొత్త ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు.
బఫెట్ ప్రయాణం
హోవర్డ్ 1993 నుంచి సంస్థ బోర్డులో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఈ సందర్భంగా బఫెట్ వాటాదారులకు రాసిన లేఖలో తన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, కాలం తన పట్ల ఉదారంగా వ్యవహరించిందని భావోద్వేగంగా పేర్కొన్నారు. బఫెట్ 1970లో బెర్క్షైర్ హాత్వే ఛైర్మన్గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత సంస్థలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. అప్పట్లో ప్రధానంగా వస్త్ర పరిశ్రమకు చెందిన కంపెనీగా ఉన్న బెర్క్షైర్ను ఆయన క్రమంగా బీమా, రైల్వే, వినియోగ వస్తువులు, షేర్ల పెట్టుబడులు వంటి అనేక రంగాల్లోకి తీసుకెళ్లారు.
సరైన సమయంలో సరైన కంపెనీల్లో పెట్టుబడి పెట్టడం, దీర్ఘకాలం వేచి ఉండడం, క్రమశిక్షణతో నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఆయన పెట్టుబడి విధానంలో ముఖ్యమైన అంశాలుగా నిలిచాయి. బఫెట్ తన పెట్టుబడులతో భారీ సంపదను సంపాదించడమే కాకుండా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడిదారులకు ఒక మార్గదర్శకుడిగా మారారు.
గొప్ప పెట్టుబడిదారులలో ఒకరిగా
నేటికీ.. ఆయన చెప్పిన పెట్టుబడి సూత్రాలు ఇప్పటికీ ఎంతోమంది ఇన్వెస్టర్లు అనుసరిస్తున్నారు. కంపెనీని దీర్ఘకాల దృష్టితో చూడటం, మార్కెట్లో వచ్చే తాత్కాలిక మార్పులకు తొందరగా స్పందించకపోవడం వంటి ఆయన ఆలోచనలు బఫెట్ను ప్రత్యేకమైన ఇన్వెస్టర్గా నిలబెట్టాయి. అందుకే ఆయనను ప్రపంచంలోని గొప్ప పెట్టుబడిదారులలో ఒకరిగా గుర్తిస్తారు.
గతేడాది చివర్లోనే వారెన్ బఫెట్.. బెర్క్షైర్ హాత్వే CEO పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. ఆయన స్థానంలో గ్రెగ్ అబెల్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇప్పుడు ఛైర్మన్ బాధ్యతలను కూడా అప్పగించడంతో సంస్థలో కొత్త నాయకత్వ దశ ప్రారంభమైంది. అయితే బఫెట్ గౌరవ ఛైర్మన్గా, డైరెక్టర్గా కొనసాగుతుండటంతో ఆయన అనుభవం, మార్గదర్శకత్వం సంస్థకు అందుబాటులోనే ఉంటాయి.
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