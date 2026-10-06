ఆహార ద్రవ్యోల్బణంపై కొత్త ఆందోళన! ధరలకు రెక్కలు..

దేశంలో ఆహార ధరల ఒత్తిడి మళ్లీ పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఉల్లి, టమాటా వంటి నిత్యావసర కూరగాయల ధరలు పెరుగుతుండటం సామాన్యుల వంటింటి బడ్జెట్పై ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే కూరగాయల ధరలన్నీ ఒకే దిశలో కదలడం లేదని తాజా అధికారిక గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. కేంద్ర గణాంకాల మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన ఆగస్టు 2026 వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) ప్రకారం.. దేశంలో ఆహార ద్రవ్యోల్బణం 5.95 శాతానికి చేరింది. జులైలో ఇది 5.52 శాతంగా ఉంది. ఇదే సమయంలో మొత్తం రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 4.82 శాతానికి పెరిగింది.
ఉల్లి, టమాటా ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..
కూరగాయల్లో ధరల వ్యత్యాసం మరింత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ఆగస్టులో ఉల్లి ధరల ద్రవ్యోల్బణం ఏకంగా 48.27 శాతం, వెల్లుల్లి 43.60 శాతం, అల్లం 73.82 శాతంగా నమోదయ్యాయి. మరోవైపు టమాటా ధరలు 31.09 శాతం, బంగాళాదుంప ధరలు 13.14 శాతం తగ్గాయి. తాజా వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ ధరల పర్యవేక్షణ వ్యవస్థ ప్రకారం అక్టోబర్ 5న దేశవ్యాప్తంగా సగటు రిటైల్ ధరలు కిలో ఉల్లికి రూ.53.64, టమాటాకు రూ.42.56, బంగాళాదుంపకు రూ.22.72గా ఉన్నాయి. ఏడాది క్రితంతో పోలిస్తే ఉల్లి ధర భారీగా పెరిగినట్లు అధికారిక హోల్సేల్ గణాంకాలు కూడా సూచిస్తున్నాయి.
ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణం సరఫరా–డిమాండ్లో తాత్కాలిక అసమతుల్యత, పంటల రాకలో మార్పులు, సీజనల్ ప్రభావాలని ప్రాథమికంగా తెలుస్తుంది. ధరల నియంత్రణకు కేంద్రం ఉల్లి బఫర్ నిల్వలను దశలవారీగా మార్కెట్లోకి విడుదల చేస్తోంది. ఆగస్టు 26న ప్రభుత్వం ఉల్లి ఉత్పత్తి 2025-26లో 307.37 లక్షల టన్నులుగా అంచనా వేసింది.
మొత్తంగా చూస్తే.. ప్రస్తుతం కూరగాయల ధరల పెరుగుదల విస్తృతమైన సరఫరా సంక్షోభం కంటే కొన్ని కీలక పంటల్లో కనిపిస్తున్న ధరల ఒత్తిడిగా అధికారిక గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ సీపీఐ గణాంకాలు అక్టోబర్ 12న విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ధరల ఒత్తిడి కొనసాగుతుందా? తగ్గుతుందా? అన్నది కీలకంగా మారింది.
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