దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు గురువారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:53 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 49 పాయింట్లు తగ్గి 23,167 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 152 పాయింట్లు దిగజారి 73,819 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.96
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 94.7 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.55 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 1.62 శాతం పడిపోయింది.
నాస్డాక్ 1.98 శాతం తగ్గింది.
Today Nifty position 11-06-2026(time: 09:53 am)
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