స్టాక్‌ మార్కెట్‌: ట్రేడింగ్‌ బంద్‌

మొహర్రం సందర్భంగా శుక్రవారం (జూన్ 26) దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లలో ట్రేడింగ్ పూర్తిగా నిలిచిపోయింది. బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (BSE), నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ (NSE)ల్లో ఈక్విటీ, ఈక్విటీ డెరివేటివ్స్, కరెన్సీ డెరివేటివ్స్, సెక్యూరిటీస్ లెండింగ్ అండ్ బారోయింగ్ (SLB) తదితర అన్ని ప్రధాన విభాగాల్లో లావాదేవీలు జరగవు. దీంతో దలాల్ స్ట్రీట్కు వరుసగా మూడు రోజుల విరామం లభించింది. శనివారం, ఆదివారం వారాంతపు సెలవులు కావడంతో రెగ్యులర్ ట్రేడింగ్ మళ్లీ జూన్ 29 (సోమవారం) ప్రారంభం కానుంది.
కరెన్సీ, డెట్ మార్కెట్లలో కూడా శుక్రవారం ఎలాంటి ట్రేడింగ్ ఉండదు. జూన్ నెలలో ఇదే ఏకైక అధికారిక ట్రేడింగ్ సెలవు కాగా, అంతకుముందు మే 28న బక్రీద్ సందర్భంగా మార్కెట్లు మూతపడ్డాయి. జూలై, ఆగస్టు నెలల్లో ప్రత్యేక ట్రేడింగ్ సెలవులు లేకపోగా, తదుపరి మార్కెట్ సెలవు సెప్టెంబర్ 14న గణేశ్ చతుర్థి సందర్భంగా ఉంటుంది.
అయితే కమోడిటీ మార్కెట్లో పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ (MCX)లో ఉదయం సెషన్ (ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు) ట్రేడింగ్ ఉండదు. అయితే సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి రాత్రి 11:30/11:55 గంటల వరకు ఈవెనింగ్ సెషన్లో ట్రేడింగ్ కొనసాగుతుంది. మరోవైపు NCDEXలో మాత్రం రోజంతా ట్రేడింగ్ అందుబాటులో ఉండదు.