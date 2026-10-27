 స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో కొనసాగుతున్న నష్టాలు | Stock Market Today Updates On October 27th 2026, Sensex And Nifty Decline Amid Rising Crude Oil Prices And US Bond Yields | Sakshi
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Stock Market Updates: స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో కొనసాగుతున్న నష్టాలు

Oct 27 2026 9:25 AM | Updated on Oct 27 2026 10:34 AM

Stock Market down Today Sensex Nifty updates Indian Stock Market

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:21 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 62 పాయింట్లు తగ్గి 22,691 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 270 పాయింట్లు దిగజారి 73,338 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 102.04

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 114.8 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.97 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.7 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.83 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 27-10-2026(time: 09:21 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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