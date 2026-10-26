 నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Today Updates, Sensex And Nifty Fall As Rising Crude Oil Prices And Global Market Weakness Weigh On Indian Stocks | Sakshi
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Stock Market Updates: నష్టాల్లో స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Oct 26 2026 9:53 AM | Updated on Oct 26 2026 10:23 AM

Stock Market fall down Today Sensex Nifty Indian Stock Market Indices

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు సోమవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:45 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 128 పాయింట్లు తగ్గి 22,482 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 334 పాయింట్లు దిగజారి 72,801 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.64

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 114.3 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.97 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.52 శాతం తగ్గింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.21 శాతం దిగజారింది.

Today Nifty position 26-10-2026(time: 09:45 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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