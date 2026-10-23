లాభాలకు బ్రేక్.. నష్టాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

శుక్రవారం ఉదయం స్వల్ప లాభాలతో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 125.56 పాయింట్లు లేదా 0.17 శాతం నష్టంతో 73,123.83 వద్ద, నిఫ్టీ 87.65 పాయింట్లు లేదా 0.39 శాతం నష్టంతో 22,600.00 వద్ద నిలిచాయి.
సైయంట్ లిమిటెడ్, ఇంటర్నేషనల్ జెమ్మాలాజికల్ ఇనిస్టిట్యూట్ లిమిటెడ్, ఎటర్నల్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. జమ్మూ & కాశ్మీర్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్, స్విగ్గీ లిమిటెడ్, బ్లాక్ బాక్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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