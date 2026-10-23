ప్రసవం జరిగిన ఆరువారాలకే విక్టోరీయా సీక్రెట్ రన్వేపై నడిచింది హంగేరియన్కి చెందిన మోడల్ బార్బరా పాల్విన్. పైగా ర్యాంప్పై సర్వాంగ సుందరీలా తళుక్కుమంది. ప్రసవమైన కొద్దిరోజులకే ఇలా ఎలా వచ్చిందని అందరు ఒకటే చర్చించుకుంటున్నారు. చెప్పాలంటే ఆ అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ షోలో ఆమె ఒక చర్చనీయాంశంగా మారింది. పైగా అంతా ఆమె మాతృత్వపు గ్లామర్ వెనుకున్న సీక్రెట్ ఏంటి అని చర్చించడం మొదలుపెట్టారు నెట్టింట.
కానీ ఈ 33 ఏళ్ల సూపర్ మోడల్ పాల్విన్ మాత్రం ప్రసవానంతరం ఇలా తిరిగి రన్వేపైకి రావడం పట్ల గర్విస్తున్నాని పేర్కొంది. తనకు కుమార్తె సిల్వీ సెప్టెంబర్ 7, 2026న పుట్టిట్లు వెల్లడించింది. అంటే కేవలం ఆరు వారాలకే ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద లోదుస్తుల బ్రాండ్లలో ఒకటైన విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ కోసం ర్యాంప్పై నడిచి అందర్నీ విస్తుపోయేలా చేసింది.
ఇలా ఆరువారాల తర్వాత పనికి వెళ్లడం అమెరికాలో ఇదేమంత పెద్ద విషయం కాదని కొట్టిపారేస్తోందామె. పైగా తాను హెల్దీగానే ఉన్నానని అంటోందామె. విక్టోరియాస్ సీక్రెట్ బృందం తనని షోకి ఆహ్వానించడంతో ఇలా ర్యాంప్పై మెరిశానని పేర్కొంది. ఇదొకరకంగా మహిళలకు మద్దతు ఇచ్చినట్లు అవ్వడమే కాకుండా స్ఫూర్తినిస్తుందని చెబుతోంది పాల్విన్. జస్ట్ ఆరువారాలకే రీ ఇంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ..తను అంత ఆకర్షణీయంగా కనిపించడం వెనుక ఉన్న మాతృత్వపు గ్లామర్ రహస్యం గురించి కూడా మాట్లాడింది.
ఒక పని జరగాలంటే అందరి సహకారం కావాలి. అలాగు తను ఇంత ధైర్యంగా ర్యాంప్పై ఆత్మవిశ్వాసంగా రీ ఇంట్రీ ఇవ్వగలిగానంటే అందుకు తన కుటుంబం, స్నేహితులే కారణమని సగర్వంగా చెప్పింది. వాళ్లు లేకపోతే ఇంత అద్భుతంగా చేయగలిగేదాన్ని కాదంటోంది. ఆ సహాయాన్ని ఎన్నటికీ మరువనని భావోద్వేగంగా చెప్పింది పాల్విన్. ప్రసవానంతరం తన పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని తనను అందంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండేలా చేసిన సదరు ఫ్యాషన్ షో విక్టోరియస్ సీక్రెట్కు కూడా ధన్యవాదాలు తెలిపింది పాల్విన్.
ఆరువారాలకే రావడానికి రీజన్..
ఇది తను అదృష్టవశాత్తు తీసుకున్న నిర్ణయమని అంటోంది ఈ మోడల్. ఈ అవకాశానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవడమే గాక తనలాంటి అవకాశం రాని తల్లుల గురించి కూడా ఆలోచిస్తున్నానని పేర్కొంది. అందుకే ఆ క్షణం తనకెంతో గర్వకారణమని అంటోంది. అయితే అమెరికాలో మాత్రం ఇది సర్వసాధారణమని తేలిగ్గా కొట్టిపారేస్తోంది.
అయితే మాతృత్వం అనేది కష్టతరమైనది, గందరగోళానికి గురి చేసిది, భావోద్వేగాలతో కూడుకున్నది అయినప్పటికీ ఇది అత్యంత విలువైనది అని అభివర్ణించింది. మనం తల్లులుగా ఎన్నో నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతూ మళ్లీ తిరిగి ఉద్యోగంలోకి రావడం అన్నది మాములు విషయం కాదు అత్యద్భుతమైనది అని భావోద్వేగంగా చెబుతూ తన సంభాషణను ముగించింది .
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