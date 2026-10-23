 అయోధ్య రామ మందిరాన్ని తలపించే వాచ్‌..ధర తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే! | More Than Rs 4 Crore Shri Ramchandra Watch Lord Ram Hanuman Temple | Sakshi
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అయోధ్య రామ మందిరాన్ని తలపించే వాచ్‌..! ఎన్నెన్నో ప్రత్యేకతలు..

Oct 23 2026 1:58 PM | Updated on Oct 23 2026 1:58 PM

More Than Rs 4 Crore Shri Ramchandra Watch Lord Ram Hanuman Temple

ఆధ్యాత్మికత మనం ధరించే వస్తువుల్లో కూడా ఉండాలని చాలామంది భక్తులు భావిస్తారు. వారి కోరిక నెరవేరిలా ప్రముఖ లగ్జరీ బ్రాండ్‌ జాకబ్‌ అండ్‌ కో అయోధ్య రామ మందిరాన్ని తలపించేలా శ్రీరామచంద్ర వాచ్‌ని రూపొందించింది. ఈ బ్రాండ్‌ ఇటీవలే శ్రీరామచంద్ర లిమిటెడ్‌ ఎడిషన్‌ను ఆవిష్కరించింది .అందుకు సంబంధించిన విశేషల గురించి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా ఇలా పేర్కొంది. 

ఈ బ్రాండ్‌ జాకబ్‌ అండ్‌ కో ఆస్ట్రోనోమియా ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన బ్రాండ్‌. ఇది వాచ్‌పై సౌర కుటుంబాన్నే త్రీడీ రూపంలో ఆవిష్కరిస్తుంది. అలాంటి వాచ్‌ ఆధ్యాత్మికతకు చోటు ఇచ్చేలా శ్రీరామచంద్ర వాచ్‌ని రూపొందించడం విశేషం. ఇలాంటి వాచ్‌లు ప్రపంచంలో కేవలం మూడే మూడు ఉన్నాయంట. 

ప్రత్యేకతలు.. 
ఈ టైమ్‌పీస్‌లో దేవతామూర్తులు చిన్న విగ్రహాల రూపంలో ఉంటాయి. ఆరుగంటల స్థానంలో శ్రీరాముడు, తొమ్మిది గంటల స్థానంలో శ్రీహనుమంతుడు ఆసీనులై ఉంటారు. దాని అక్షం మీద తిరుగుతూ నిమిషానికి ఒక భ్రమణం పూర్తి చేసే నీలిరంగు లక్కపూత పూసిన భూమి ఒకటి ఉంటుంది. దానికి అద్దంలా  12 గంటల స్థానంలో ఒక నిమిషం పాటు తిరిగే ఫ్లయింగ్ టోర్బిలాన్ కేజ్ ఉంది. గంటలు, నిమిషాలు 5ఎన్‌ రోజ్‌గోల్డ్‌ ప్రదర్శితమవుతాయి. 

ఇవి ఆరెంజ్ ఫైర్ ఓపల్‌తో చేసిన ఆఫ్-సెంటర్‌డ్ డయల్‌కు అమర్చబడి ఉంటాయి. ఈ టైమ్‌పీస్ మధ్యలో కుంకుమపువ్వు కలర్‌లో రాయి ఒకటి ఉంది. ఇది సూర్యుడికి ప్రతీకగా నిలిచే జాకబ్-కట్ ఆరెంజ్ క్యూబిక్ జిర్కోనియా. అంతేగాదు అయోధ్య దేవాలయం అంశాలన్నీ మండల నమూనాతో కూడిన నీలిరంగు బేస్‌పై కనిపిస్తాయని సదరు బ్రాండ్‌ వివరించింది. దీంతోపాటు క్లిష్టమైన త్రీడీ నక్షత్ర రాశులు, చేతితో చెక్కిన డ్రాగన్‌లు, జాకబ్-కట్ రత్నాలు తదితరాలు ఉన్నాయి. 

అంతేగాదు దీన్ని 360-డిగ్రీల కోణంలో చూడొచ్చు. అలాగే ప్రతిఅంశం 18-క్యారెట్ల రోజ్ గోల్డ్ కేస్‌లో డిజైన్‌ చేశారు. చివరగా గుమ్మటం ఆకారంలో ఉన్న సఫైర్ క్రిస్టల్ గ్లాస్‌తో ఈ వాచ్‌ ప్రదర్శనను పూర్తి చేశారు. ఇక ఈ వాచ్‌ డయల్‌కి నీలం రంగు అలిగేటర్ లెదర్ స్ట్రాప్‌ని జత చేశారు. ఇంతకీ ఈ గడియారం ధర ఎంతో తెలుసా..అక్షరాల రూ. 4. 25 కోట్లు పలుకుతుందట.

ఇదీ చదవండి: రూ. 7 లాటరీ టికెట్‌తో..రూ.కోటి గెలుచుకుంది!

 

 

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