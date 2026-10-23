భారతీయులకు చైనా వీసా ప్రక్రియలో మార్పులు

భారతీయ దరఖాస్తుదారులకు చైనా వీసా ప్రక్రియలో డ్రాగన్ ప్రభుత్వం మార్పులకు చర్యలు చేపట్టింది. అక్టోబర్ 26, 2026 నుంచి ఇండియాలో చైనా వీసా సమర్పణ, దరఖాస్తు విధానాల్లో మార్పులు అమల్లోకి రానున్నాయి. ఇప్పటివరకు వీసా కేంద్రాల ద్వారా సాగిన ఈ ప్రక్రియను మరింత కఠినతరం చేస్తూ నేరుగా దౌత్య కార్యాలయాల పరిధిలోకి మారుస్తున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
తాజా మార్పుల ప్రకారం, దరఖాస్తుదారులు ముందుగా ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు పూర్తి చేసి, పత్రాలను అప్లోడ్ చేసి ముందస్తు అనుమతి పొందాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాతే సంబంధిత దౌత్య కార్యాలయాల్లో భౌతిక పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా, సరికొత్త అధికారిక విధివిధానాల ప్రకారం ప్రాంతాలవారీగా బాధ్యతలను విభజించారు. ముంబైలోని చైనా కాన్సులేట్ పరిధిలోకి మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలు రాగా, మిగతా ప్రాంతాలకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను ఢిల్లీలోని భారతీయ చైనా రాయబార కార్యాలయం పర్యవేక్షించనుంది. తాజా సవరణల నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్, బిహార్, జార్ఖండ్, ఒడిశా, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల దరఖాస్తుదారులు తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఢిల్లీ ఎంబసీని ఆశ్రయించాల్సి ఉంటుంది.
ఫీజుల్లోనూ మార్పులు
వీసా రుసుముల విషయానికి వస్తే సింగిల్ ఎంట్రీకి రూ.2,900, డబుల్ ఎంట్రీకి రూ.4,400, ఆరు నెలల మల్టిపుల్ ఎంట్రీకి రూ.5,900, ఏడాది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలపరిమితి ఉన్న వీసాకు రూ.8,800గా ఫీజు నిర్ణయించారు. అయితే, ప్రస్తుత మార్పుల కారణంగా ఫీజుల చెల్లింపు విధానంలోనూ తాత్కాలిక మార్పులు చేసారు. దరఖాస్తుదారులు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్స్ (డీడీ) ద్వారా మాత్రమే ఫీజు చెల్లించాలని, డీడీ వెనుక తమ పేరు, కలెక్షన్ స్లిప్ నంబర్, ఫోన్ నంబర్ విధిగా రాయాలని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. వ్యాపార, విద్యా లేదా పర్యాటక ప్రయాణాలు చేసే భారతీయులు ఈ సరికొత్త నిబంధనలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది.
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