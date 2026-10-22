 570 పాయింట్లు పడిన సెన్సెక్స్‌ | Stock Market Today Updates On October 22nd 2026, Sensex Plunges 570 Points Investors Turn Cautious Nifty Under Pressure | Sakshi
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Stock Market Updates: 570 పాయింట్లు పడిన సెన్సెక్స్‌

Oct 22 2026 9:30 AM | Updated on Oct 22 2026 10:25 AM

Sensex Plunges 570 Points Investors Turn Cautious Nifty Under Pressure

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు గురువారం భారీ నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:27 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 229 పాయింట్లు నష్టపోయి 22,588 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 576 పాయింట్లు దిగజారి 73,131 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 101.64

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 110.6 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 5.08 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.58 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.05 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 22-10-2026(time: 09:27 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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