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టాలీవుడ్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chaudhary) ప్రస్తుతం సినిమాలకు కాస్త విరామం ఇచ్చి వియత్నాం వెకేషన్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
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ఆమె వియత్నాంలోని హనోయ్ (Hanoi) వీధులు, అక్కడి లోకల్ కేఫ్లు, పాత పుస్తకాల దుకాణాలు మరియు ట్రైన్ స్ట్రీట్లో తిరుగుతూ దిగిన ఫోటోలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
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బ్లూ డ్రెస్, రెడ్ డ్రెస్ వంటి ఆకర్షణీయమైన దుస్తుల్లో ఆమె దిగిన వెకేషన్ ఫోటోలు మరియు నిన్ బిన్ (Ninh Binh) ప్రదేశాల ఫొటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
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(Images Source : Instagram/meenakshichaudhary006)