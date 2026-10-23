 'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు) | Mr Deyyam Movie Launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Oct 23 2026 4:00 PM | Updated on Oct 23 2026 4:10 PM

Mr Deyyam Movie Launch1
1/14

'మిస్టర్ దెయ్యం' పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఓ తెలుగు సినిమా.. శుక్రవారం లాంఛనంగా మొదలైంది. హీరో మంచు మనోజ్ క్లాప్ కొట్టి మూవీ యూనిట్‌కి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశాడు.

Mr Deyyam Movie Launch2
2/14

Mr Deyyam Movie Launch3
3/14

Mr Deyyam Movie Launch4
4/14

Mr Deyyam Movie Launch5
5/14

Mr Deyyam Movie Launch6
6/14

Mr Deyyam Movie Launch7
7/14

Mr Deyyam Movie Launch8
8/14

Mr Deyyam Movie Launch9
9/14

Mr Deyyam Movie Launch10
10/14

Mr Deyyam Movie Launch11
11/14

Mr Deyyam Movie Launch12
12/14

Mr Deyyam Movie Launch13
13/14

Mr Deyyam Movie Launch14
14/14

# Tag
New Movie Launch Manchu Manoj Tollywood viral photos photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

వైట్ శారీలో టాలీవుడ్ అందాల భామ ఈషా రెబ్బా కొత్త ఫోటోలు
photo 3

‘అక్క’ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ కీర్తి సురేశ్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

గజరాజులు తిరుగు ప్రయాణం... నగరవాసుల భావోద్వేగం
photo 5

'ఐఫా'అవార్డుల విలేకరుల సమావేశంలో బాలీవుడ్ నటులు సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Natural Star Nani The Paradise OTT Streaming 1
Video_icon

The Paradise OTT: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన నాని 'ది ప్యారడైజ్'
Kethireddy Pedda Reddy MASS WARNING to Tadipatri Police Overaction 2
Video_icon

నేను తాడిపత్రి పోతా.. ఏం పీకుతారో పీక్కోండి.. మాస్ వార్నింగ్
Kayadu Lohar's Used Water Bottle Viral Price 3
Video_icon

మరి గోరం... హీరోయిన్ ఎంగిలి చేసిన బాటిల్ ధర రూ.3 లక్షలు..!
Police Over Action On Anantapur RURAL EX ZP Chairman 4
Video_icon

అనంతపురం రూరల్ EX ZPTCపై పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్
Jogi Ramesh House Arrest By Police, To Stop For Contest In YSRCP' Rally 5
Video_icon

జోగి రమేష్ హౌస్ అరెస్ట్
Advertisement