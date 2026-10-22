 నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు | Stock Market Sensex falls Nifty ends RIL Eternal HDFC Bank top losers | Sakshi
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నష్టాల్లో ముగిసిన మార్కెట్లు

Oct 22 2026 4:13 PM | Updated on Oct 22 2026 4:23 PM

Stock Market Sensex falls Nifty ends RIL Eternal HDFC Bank top losers

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్లు గురువారం నష్టాల్లో ముగిశాయి. చమురు ధరలు పెరగడం, ద్రవ్యోల్బణం దృక్పథంపై ఆందోళనతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు మూడవ రోజు కూడా క్షీణించాయి. సెన్సెక్స్ 460.30 పాయింట్లు లేదా 0.62 శాతం క్షీణించి 73,249.39 వద్ద, నిఫ్టీ 123.70 పాయింట్లు లేదా 0.54 శాతం క్షీణించి 22,687.65 వద్ద ముగిసింది

నెస్లే ఇండియా, ఎటర్నల్, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు నిఫ్టీ 50లో టాప్ లూజర్స్‌గా నిలిచాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 100 వరుసగా 0.87 శాతం, 1.17 శాతం నష్టపోయాయి. రంగాల వారీగా నిఫ్టీ ఐటీ, నిఫ్టీ ఎఫ్ఎంసీజీ, నిఫ్టీ మీడియా అత్యధికంగా క్షీణించగా, నిఫ్టీ ఫార్మా అత్యధిక పనితీరు కనబరిచింది.

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