భారతీయ టెలివిజన్, డిజిటల్ ప్రసార రంగంలో వేగంగా మారుతున్న సాంకేతిక పరిణామాలకు అనుగుణంగా టెలికాం నియంత్రణ సంస్థ ట్రాయ్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంటర్నెట్ ఆధారిత ప్రసారాలు, ‘ఫ్రీ యాడ్-సపోర్టెడ్ స్ట్రీమింగ్ టెలివిజన్’ (ఫాస్ట్) సేవలను క్రమబద్ధీకరించే లక్ష్యంతో ‘అప్లికేషన్-బేస్డ్ లీనియర్ టెలివిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్’ (ఏఎల్టీడీ) సేవల కోసం ఒక సమగ్ర అధికారిక ఫ్రేమ్వర్క్ను ఖరారు చేసింది.
కేంద్ర సమాచార, ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ నుంచి అందిన ప్రత్యేక అభ్యర్థన మేరకు సమాచార సాంకేతికత, ప్రసార రంగాల్లో సమతుల్యతను తీసుకురావడానికి ట్రాయ్ ఈ సిఫార్సులను రూపొందించింది. సాంప్రదాయ కేబుల్, డీటీహెచ్ పద్ధతులతో పాటు కనెక్టెడ్ టీవీలు, మొబైల్ అప్లికేషన్ల ద్వారా ప్రసారమయ్యే లీనియర్ టీవీ ఛానెళ్లకు ఒక స్పష్టమైన నియంత్రణ విధానాన్ని తీసుకురావడమే ఈ కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రధాన ఉద్దేశం.
ముఖ్యాంశాలు.. నియంత్రణ విధానం
ఇంటర్నెట్ ఆధారిత టీవీ ప్రసారాలలో వినియోగదారుల ఫిర్యాదులను పరిష్కరించేందుకు సేవలను అందించే అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్లదే పూర్తి బాధ్యత అని ట్రాయ్ స్పష్టం చేసింది. ఛానెళ్ల సేకరణ, నిర్వహణ, ప్రకటనల ప్రవేశం, మానిటైజేషన్ వంటి కార్యకలాపాలను నిర్వహించే యాప్ ప్రొవైడర్లు ప్రధాన నియంత్రణ కేంద్రంగా వ్యవహరిస్తారు.
ఏఎల్టీడీ ప్లాట్ఫారమ్లు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సరైన అనుమతి, ఆమోదం లేదా రిజిస్ట్రేషన్ పొందిన లీనియర్ టెలివిజన్ ఛానెళ్లను మాత్రమే ప్రసారం చేయాలని నిబంధన విధించారు.
ఇంటర్నెట్ ద్వారా ప్రసారమయ్యే ఈ లీనియర్ టీవీ ఛానెళ్లు అన్నీ కేబుల్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్స్ నిబంధనల ప్రకారం ప్రోగ్రామ్ కోడ్, అడ్వర్టైజింగ్ కోడ్లను కచ్చితంగా పాటించాల్సి ఉంటుంది.
కేవలం తమ సొంత ఛానెళ్లను లేదా గ్రూప్ కంపెనీల ఛానెళ్లను మాత్రమే ప్రసారం చేసే బ్రాడ్కాస్టర్ల యాప్లు, సోషల్ మీడియా మధ్యవర్తుల ద్వారా వచ్చే లైవ్ స్ట్రీమ్లను ఈ కొత్త నిబంధనల పరిధి నుంచి మినహాయించారు.
ఏఎల్టీడీ అప్లికేషన్ల ద్వారా లభించే టీవీ వ్యూయర్షిప్ గణాంకాలను కూడా టెలివిజన్ ఆడియెన్స్ మెజర్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్లో అనుసంధానించాలని, నిబంధనలకు లోబడి పారదర్శక సమాచారాన్ని ప్రచురించడానికి అనుమతించాలని సిఫార్సు చేశారు.
ఇదీ చదవండి: గాంధీజీ ‘ఐదో కుమారుడు’.. రూ.14 లక్షల కోట్ల వ్యాపార సామ్రాజ్యం