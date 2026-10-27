దేశీయ ప్రాథమిక మార్కెట్ (ప్రైమరీ మార్కెట్) చరిత్రలోనే అత్యంత ఆసక్తికరంగా సాగిన రిలయన్స్ జియో ప్లాట్ఫామ్స్ లిమిటెడ్ ఐపీఓ అలాట్మెంట్ ప్రక్రియ నిన్న రాత్రి పూర్తయింది. దాదాపు రూ.30,213 కోట్ల భారీ పరిమాణంతో వచ్చిన ఈ ఇష్యూకి అన్ని వర్గాల పెట్టుబడిదారుల నుంచి అనూహ్య స్పందన లభించడంతో బిడ్డింగ్ గడువు ముగిసే సమయానికి 22.19 రెట్లు ఓవర్ సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. ఈ నేపథ్యంలో దరఖాస్తు చేసుకున్న ఇన్వెస్టర్లు తమకు షేర్లు కేటాయించబడ్డాయా లేదా అనేది తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. బిడ్డర్లు తమ అలాట్మెంట్ వివరాలను అధికారిక వేదికల ద్వారా ఎలా చెక్ చేసుకోవాలో చూద్దాం.
షేర్ల కేటాయింపులో పూర్తి పారదర్శకతను పాటించేందుకు, పెట్టుబడిదారులు కింది మూడు అధికారిక ప్లాట్ఫామ్ల ద్వారా సమాచారాన్ని పొందేందుకు సెబీ అనుమతించింది.
రిజిస్ట్రార్ పోర్టల్: ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూకి అధికారిక రిజిస్ట్రార్గా కెఫిన్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ వ్యవహరిస్తోంది. డైరెక్ట్ రిజిస్ట్రార్ వెబ్సైట్ ద్వారా వివరాలు పొందవచ్చు. https://ipostatus.kfintech.com/ లేదా https://ipostatus.kfintech.com/ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ముందుగా పైన తెలిపిన అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి 'Select IPO' డ్రాప్డౌన్ నుంచి Jio Platforms Limitedను ఎంచుకోండి.
సెర్చ్ ఆప్షన్లో PAN, Application Number లేదా DP Client ID / Demat Account Numberలలో ఒకదాన్ని ఎంచుకోండి.
ఎంచుకున్న దానికి సంబంధించిన వివరాలను (ఉదాహరణకు 10 అంకెల PAN సంఖ్య) నమోదు చేయండి.
స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న క్యాప్చా (Captcha) కోడ్ను టైప్ చేసి 'Submit' లేదా 'Search' పై క్లిక్ చేయండి.
మీకు కేటాయించిన షేర్ల సంఖ్య స్క్రీన్పై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
బాంబే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వెబ్సైట్ ద్వారా..
లింక్: https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx
బీఎస్ఈ అప్లికేషన్ స్టేటస్ పేజీకి వెళ్లండి.
Issue Type లో 'Equity' ఎంచుకోండి.
Issue Name డ్రాప్డౌన్ నుంచి Jio Platforms Limited ను సెలెక్ట్ చేయండి.
మీ Application Number, PAN Number లను నమోదు చేయండి.
క్యాప్చా పూర్తి చేసి 'Search' బటన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ అలాట్మెంట్ స్టేటస్ ప్రత్యక్షమవుతుంది.
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పోర్టల్లో..
లింక్: https://www.nseindia.com/investors/check-trades-bids-verify-ipo-bids
ఎన్ఎస్ఈ అధికారిక ఐపీఓ స్టేటస్ పేజీలో లాగిన్/యూజర్ ఐడీ ద్వారా ప్రవేశించండి.
Equity & SME IPO bid details ఆప్షన్ ఎంచుకోండి.
Select Symbol కింద 'JPL' అని ఎంచుకోండి.
మీ Application Number, PAN వివరాలను నమోదు చేసి Submit క్లిక్ చేయడం ద్వారా ఫలితాన్ని చూడవచ్చు.
ముఖ్యాంశాలు
షేర్లు దక్కని ఇన్వెస్టర్ల బ్యాంకు ఖాతాలకు నిధుల అన్బ్లాక్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. షేర్లు కేటాయించిన ఇన్వెస్టర్ల డిమాట్ ఖాతాల్లోకి ఈరోజే షేర్లు జమ కానున్నాయి. బీఎస్ఈ, ఎన్ఎస్ఈల్లో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ షేర్లు అక్టోబర్ 28న అధికారికంగా ట్రేడింగ్కు రానున్నాయి.
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