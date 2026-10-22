జియో ఐపీఓ: రెండో రోజు 5.6 రెట్లు అధిక బిడ్లు!

జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓకు ఇన్వెస్టర్ల నుంచి భారీ స్పందన లభిస్తోంది. పబ్లిక్ ఇష్యూ రెండో రోజైన గురువారం (అక్టోబర్ 22) ముగిసే సమయానికి అందుబాటులో ఉన్న షేర్ల కంటే 5.6 రెట్లు అధికంగా బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. అన్ని విభాగాల్లోనూ ఇన్వెస్టర్లు ఆసక్తి చూపడంతో ఈ ఇష్యూకు డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. రెండో రోజు ఒక్కటే రూ.50,000 కోట్లకు పైగా విలువైన బిడ్లు నమోదయ్యాయి. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి వచ్చిన బిడ్లను కూడా కలుపుకొంటే మొత్తం డిమాండ్ రూ.3.73 లక్షల కోట్లకు చేరినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
మిగిలిన 19.75 కోట్ల షేర్ల కోసం ఇన్వెస్టర్లు 110 కోట్లకు పైగా షేర్లకు బిడ్లు దాఖలు చేశారు. వీటి మొత్తం విలువ రూ.1.23 లక్షల కోట్లుగా ఉంది. క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (క్యూఐబీ) విభాగంలో అత్యధికంగా 13.3 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. ఈ విభాగంలో రూ.72,898 కోట్ల విలువైన బిడ్లు వచ్చాయి. నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ల (ఎన్ఐఐ) విభాగం 5.97 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కాగా, ఈ విభాగంలో రూ.24,330 కోట్ల విలువైన బిడ్లు దాఖలయ్యాయి.
రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగంలో 1.54 రెట్ల సబ్స్క్రిప్షన్ నమోదైంది. ఈ విభాగానికి సంబంధించి రూ.14,652 కోట్ల విలువైన బిడ్లు వచ్చాయి. ఉద్యోగుల కోసం కేటాయించిన షేర్లకు కూడా మంచి స్పందన లభించింది. రూ.500 కోట్ల విలువైన షేర్లకు గాను రూ.1,103 కోట్ల బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. దీంతో ఈ విభాగం 2.1 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయింది. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (ఆర్ఐఎల్) ప్రస్తుత వాటాదారుల కోసం కేటాయించిన విభాగంలోనూ నాలుగు రెట్ల డిమాండ్ నమోదైంది. ఈ విభాగంలో బిడ్ల విలువ రూ.10,107 కోట్లను దాటింది.
ఇక యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగంలో రూ.8,110 కోట్ల విలువైన షేర్లకు గాను రూ.2.5 లక్షల కోట్లకు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ భారీ స్పందనతో జియో ప్లాట్ఫామ్స్ ఐపీఓపై మార్కెట్ వర్గాల్లో ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
ఐపీఓ కీలక తేదీలు
ఇష్యూ ముగింపు: అక్టోబర్ 23, 2026 (శుక్రవారం)
షేర్ల కేటాయింపు: అక్టోబర్ 26, 2026 (సోమవారం)
డీమ్యాట్ ఖాతాల్లో షేర్ల జమ: అక్టోబర్ 27, 2026 (మంగళవారం)
స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీల్లో లిస్టింగ్: అక్టోబర్ 28, 2026 (బుధవారం)