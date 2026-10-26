నష్టాలకు బ్రేక్.. లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్ మార్కెట్లు!

నష్టాలకు బ్రేక్ పడింది. సోమవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు, ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి లాభాల్లో ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 482.92 పాయింట్లు లేదా 0.66 శాతం లాభంతో 73,606.75 వద్ద, నిఫ్టీ 153.20 పాయింట్లు లేదా 0.68 శాతం లాభంతో 22,753.20 వద్ద నిలిచాయి.
ఏథర్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, మంగళూరు రిఫైనరీ అండ్ పెట్రోకెమికల్స్ లిమిటెడ్, టీడీ పవర్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరగా.. హెచ్ఈజీ అడ్వాన్స్డ్ మెటీరియల్స్ లిమిటెడ్, ఫైవ్-స్టార్ బిజినెస్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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