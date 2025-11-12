 లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు | Stock market close November 12 Sensex Nifty | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాల్లో ముగిసిన స్టాక్‌ మార్కెట్లు

Nov 12 2025 3:49 PM | Updated on Nov 12 2025 3:59 PM

Stock market close November 12 Sensex Nifty

దేశీయ స్టాక్మార్కెట్లు బుధవారం లాభాల్లో ముగిశాయి. ఐటీ, ఆటో స్టాక్స్ లో బలమైన లాభాల కారణంగా భారత బెంచ్ మార్క్ సూచీలు సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఎగిశాయి. బీఎస్ఈ సెన్సెక్స్ 595.19 పాయింట్లు లేదా 0.71 శాతం పెరిగి 84,466.51 వద్ద, నిఫ్టీ 50 సూచీ 180.85 పాయింట్లు లేదా 0.7 శాతం పెరిగి 25,875.80 వద్ద ముగిసింది.

బీఎస్ఈలో ఏషియన్ పెయింట్స్, టెక్ మహీంద్రా, బజాజ్ ఫిన్సర్వ్ టాప్ గెయినర్స్గా ఉండగా, టాటా స్టీల్, టాటా మోటార్స్ పీవీ, బీఈఎల్ ప్రధాన వెనుకబడివాటిలో ఉన్నాయి. ఇక ఎన్ఎస్ఈ విషయానికి వస్తే ఏషియన్ పెయింట్స్, అదానీ ఎంట్, టెక్ మహీంద్రా టాప్ గెయినర్స్ కాగా టాటా మోటార్స్ పీవీ, టాటా మోటార్స్ సీవీ, టాటా స్టీల్ టాప్ లూజర్స్గా నిలిచాయి.

బెంచ్మార్క్తోపాటు విస్తృత సూచీలు కూడా లాభపడ్డాయి. నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 100 ఇండెక్స్ 0.79 శాతం లాభపడగా, స్మాల్ క్యాప్ 0.82 శాతం లాభపడింది. రంగాలవారీగా 2.04 శాతం లాభంతో నిఫ్టీ ఐటీ టాప్గెయినర్గా ఉంది. ఇక నిఫ్టీ ఆటో 1.24 శాతం, ఫార్మా 1 శాతం లాభపడ్డాయి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నూతన వధూవరులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీస్సులు (ఫొటోలు)
photo 2

జూబ్లీహిల్స్‌లో కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్‌.. అభ్యర్థులు, ఏజెంట్లు బిజీ (ఫొటోలు)
photo 3

ఫ్రెషర్స్‌ డే పార్టీ.. అదరగొట్టిన అమ్మాయిలు (ఫొటోలు)
photo 4

బీచ్ ఒడ్డున సంయుక్త.. ఇంత అందమా? (ఫొటోలు)
photo 5

భర్త బర్త్ డే.. సుమ క్యూట్ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Congress Lead In Jubilee Hills Election Results 1
Video_icon

రెండో రౌండ్ లో కాంగ్రెస్ 189 ఓట్ల ఆధిక్యం
NDA Crosses The Magic Figure In Bihar Election Results 2025 2
Video_icon

మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి దూసుకుపోతున్న NDA
Watch Live Bihar Elections Result 3
Video_icon

Watch Live: బిహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు
Watch Live Jubilee Hills By-Election Result 4
Video_icon

Watch Live: జూబ్లీ హిల్స్ ఉపఎన్నికల కౌంటింగ్
Sensational Facts in Yamuna Postmortem Report About Madanapalle Kidney Racket 5
Video_icon

Madanapalle: యమునకు ఒక కిడ్నీ తొలగించినట్లు పోస్టుమార్టం రిపోర్టులో వెల్లడి
Advertisement
 