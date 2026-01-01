 లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు | Stock Market Update Jan 1st 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

లాభాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు

Jan 1 2026 9:59 AM | Updated on Jan 1 2026 9:59 AM

Stock Market Update Jan 1st 2026

బుధవారం లాభాల్లో ముగిసిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. గురువారం ఉదయం కూడా లాభాల్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి. సెన్సెక్స్ 209.55 పాయింట్లు లేదా 0.25 శాతం లాభంతో 85,430.15 వద్ద, నిఫ్టీ 63.95 పాయింట్లు లేదా 0.24 శాతం లాభంతో 26,193.55 వద్ద కొనసాగుతున్నాయి.

కేఎస్ఆర్ ఫుట్‌వేర్ లిమిటెడ్, ఫిలాటెక్స్ ఫ్యాషన్స్, పనామా పెట్రోకెమ్, లాసా సూపర్‌జెనరిక్స్, పిక్కాడిలీ ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు లాభాల బాట పట్టగా.. గాడ్‌ఫ్రే ఫిలిప్స్ ఇండియా, టెంబో గ్లోబల్ ఇండస్ట్రీస్, ఇండో థాయ్ సెక్యూరిటీస్ లిమిటెడ్, వివిమెడ్ ల్యాబ్స్, ఐటీసీ కంపెనీలు నష్టాల జాబితాలో చేరాయి.

Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్‌సైట్‌లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా కొత్త సంవత్సరం సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైటెక్ సిటీలో ఉత్సాహంగా న్యూ ఇయర్ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఘనంగా నూతన సంవత్సర వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

హిమాలయాల్లో తిరిగేస్తున్న టాలీవుడ్ హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 5

2025లో ఊహించనవి జరిగాయి.. కియారా అద్వానీ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy New Year Wishes To Telugu People 1
Video_icon

తెలుగు ప్రజలకు వైఎస్ జగన్ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు
New Year Huge Crowd In Temples 2
Video_icon

న్యూ ఇయర్.. ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
All Set For New Year Celebrations In Hyderabad 3
Video_icon

CP Sajjanar: న్యూ ఇయర్‌కు హైదరాబాద్ రెడీ
Varudu Kalyani Fire On Chandrababu Lokesh And Pawan Kalyan 4
Video_icon

నెలకో డ్రామా, రోజుకో అబద్దం... రక్షించాల్సిన పాలకులు.
YSRCP N Chandrasekhar Reddy Slams Chandrababu Govt 5
Video_icon

వనమిత్ర యాప్ పేరుతో సచివాలయ ఉద్యోగులకు వేధింపులు
Advertisement
 