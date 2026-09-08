 400 పాయింట్లు తగ్గిన సెన్సెక్స్‌ | Sensex Nifty index down Today Stock Market updates | Sakshi
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Stock Market Updates: 400 పాయింట్లు తగ్గిన సెన్సెక్స్‌

Sep 8 2026 9:35 AM | Updated on Sep 8 2026 9:44 AM

Sensex Nifty index down Today Stock Market updates

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు మంగళవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:31 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 107 పాయింట్లు తగ్గి 23,673 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 402 పాయింట్లు నష్టపోయి 75,719 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 98.83

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 97.4 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.78 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.38 శాతం నష్టపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 0.29 శాతం పడిపోయింది.

Today Nifty position 08-09-2026(time: 09:31 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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