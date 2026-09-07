స్టాక్ మార్కెట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్: సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ ఇలా..

సోమవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు, ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాల్లోనే ముగిసింది. సెన్సెక్స్ 382.62 పాయింట్లు లేదా 0.50 శాతం నష్టంతో 76,132.81 వద్ద, నిఫ్టీ 118.55 పాయింట్లు లేదా 0.50 శాతం నష్టంతో 23,779.15 వద్ద నిలిచాయి.
జైడస్ వెల్నెస్ లిమిటెడ్, టేగా ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, జైడస్ లైఫ్సైన్సెస్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (SAIL) లిమిటెడ్, సన్ టీవీ నెట్వర్క్ లిమిటెడ్, తేజస్ నెట్వర్క్స్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాల జాబితాలో నిలిచాయి.
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