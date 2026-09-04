దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్ సూచీలు శుక్రవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:23 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 41 పాయింట్లు పెరిగి 24,913 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్(Sensex) 448 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,607 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా డాలర్ ఇండెక్స్(USD Index) 99.01
బ్రెంట్ క్రూడ్ఆయిల్ బ్యారెల్ ధర 95.9 డాలర్లు
యూఎస్ 10 ఏళ్ల బాండ్ ఈల్డ్లు 4.76 శాతానికి చేరాయి.
గడిచిన సెషన్లో యూఎస్ ఎస్ అండ్ పీ 1.06 శాతం పెరిగింది.
నాస్డాక్ 1.4 శాతం పుంజుకుంది.
Today Nifty position 04-09-2026(time: 09:23 am)
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