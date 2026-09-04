 పుంజుకున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Sensex, Nifty Surge: Stock Market Rallying Today | Sakshi
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Stock Market Updates: పుంజుకున్న స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Sep 4 2026 9:30 AM | Updated on Sep 4 2026 9:56 AM

Sensex, Nifty Surge: Stock Market Rallying Today

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు శుక్రవారం లాభాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:23 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 41 పాయింట్లు పెరిగి 24,913 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 448 పాయింట్లు పుంజుకొని 76,607 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.01

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 95.9 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.76 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 1.06 శాతం పెరిగింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.4 శాతం పుంజుకుంది.

Today Nifty position 04-09-2026(time: 09:23 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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