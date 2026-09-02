దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాలలో ముగిశాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణ దృక్పథం గురించి ఆందోళనలను పెంచడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు వరుసగా మూడవ సెషన్లోనూ నష్టాలను విస్తరించాయి. సెన్సెక్స్ 373.93 పాయింట్లు లేదా 0.49 శాతం క్షీణించి 76,570.35 వద్ద, నిఫ్టీ 141.35 పాయింట్లు లేదా 0.59 శాతం క్షీణించి 23,914.45 వద్ద ముగిసింది.
నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్ లో ఐషర్ మోటార్స్, విప్రో ఇండియా, బజాజ్ ఆటో టాప్ లూజర్స్గా నిలిచాయి. విస్తృత మార్కెట్లలో, నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ 0.53 శాతం, నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ 0.37 శాతం తగ్గాయి. సెక్టార్ వారీగా చూస్తే.. నిఫ్టీ ఆటో 2 శాతం క్షీణించి ఇతర రంగాల సూచీలతో పోలిస్తే అత్యంత దెబ్బతింది. నిఫ్టీ, ఐటీ, మీడియా కూడా తక్కువ పనితీరు కనబరిచాయి. ఇదిలా ఉండగా, నిఫ్టీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, పీఎస్యూ బ్యాంక్, రియల్టీ మెరుగైన పనితీరు కనబరిచాయి.
నష్టాల్లో స్టాక్ మార్కెట్.. ఆటో, ఐటీ షేర్లు విలవిల
Sep 2 2026 4:09 PM | Updated on Sep 2 2026 4:22 PM
దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు బుధవారం నష్టాలలో ముగిశాయి. చమురు ధరల పెరుగుదల ద్రవ్యోల్బణ దృక్పథం గురించి ఆందోళనలను పెంచడంతో బెంచ్ మార్క్ సూచీలు వరుసగా మూడవ సెషన్లోనూ నష్టాలను విస్తరించాయి. సెన్సెక్స్ 373.93 పాయింట్లు లేదా 0.49 శాతం క్షీణించి 76,570.35 వద్ద, నిఫ్టీ 141.35 పాయింట్లు లేదా 0.59 శాతం క్షీణించి 23,914.45 వద్ద ముగిసింది.