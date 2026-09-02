యాపిల్‌ కొత్త సీఈవో వచ్చేశారు.. ఎంత భారీ జీతమో తెలుసా?

టెక్ దిగ్గజం యాపిల్లో కీలక నాయకత్వ మార్పు చోటుచేసుకుంది. దాదాపు 15 ఏళ్ల పాటు సంస్థను నడిపించిన టిమ్ కుక్ స్థానంలో జాన్ టెర్నస్ కొత్త సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. యాపిల్ ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం 2026 సెప్టెంబర్ 1 నుంచి ఈ మార్పు అమల్లోకి వచ్చింది. కుక్ ఇకపై సంస్థ బోర్డు ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా కొనసాగనున్నారు.
యాపిల్లో 25 ఏళ్ల అనుభవం
టెర్నస్ యాపిల్కు కొత్త వ్యక్తి కాదు. ఆయన 2001లో కంపెనీలో చేరారు. అంతకుముందు వర్చువల్ రీసెర్చ్ సిస్టమ్స్లో మెకానికల్ ఇంజినీర్గా పనిచేశారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా నుంచి 1997లో మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. యాపిల్లో మొదట ప్రొడక్ట్ డిజైన్ బృందంలో పనిచేసిన ఆయన, ఆ తర్వాత హార్డ్వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగంలో కీలక బాధ్యతలు చేపట్టారు.
2021లో టెర్నస్ హార్డ్వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎదిగారు. ఈ హోదాలో ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, మాక్, యాపిల్ వాచ్, ఎయిర్పాడ్స్, యాపిల్ విజన్ ప్రో వంటి ఉత్పత్తుల హార్డ్వేర్ అభివృద్ధికి సంబంధించిన బృందాలను ఆయన పర్యవేక్షించారు. ముఖ్యంగా యాపిల్ ఉత్పత్తుల డిజైన్, పనితీరు, ఇంజినీరింగ్ అంశాల్లో ఆయనకు విస్తృత అనుభవం ఉంది.
యాపిల్కు ఎనిమిదో సీఈవో
యాపిల్ చరిత్రలో టెర్నస్ ఎనిమిదో సీఈవోగా నిలిచారు. 51 ఏళ్ల టెర్నస్.. వయసులో టిమ్ కుక్ కంటే సుమారు 15 ఏళ్లు చిన్నవారు. కంపెనీలో 25 ఏళ్లకు పైగా పనిచేసిన అనుభవం ఉండటంతో, యాపిల్ సంస్కృతి, ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి, సరఫరా వ్యవస్థలపై ఆయనకు లోతైన అవగాహన ఉందని కంపెనీ భావిస్తోంది. యాపిల్ బోర్డు కూడా టెర్నస్ను దీర్ఘకాలిక వారసత్వ ప్రణాళికలో భాగంగానే ఎంపిక చేసింది. సంస్థ ప్రకారం ఆయనకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఉత్పత్తులపై దృష్టి, నాయకత్వ సామర్థ్యం వంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి.
టిమ్ కుక్కు ఇక కొత్త బాధ్యత
2011లో సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టిన టిమ్ కుక్.. యాపిల్ను భారీ స్థాయిలో విస్తరించారు. ఆయన హయాంలో ఐఫోన్తో పాటు యాపిల్ వాచ్, ఎయిర్పాడ్స్ వంటి కొత్త ఉత్పత్తులు మార్కెట్లోకి వచ్చాయి. సర్వీస్ వ్యాపారం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. ప్రస్తుతం యాపిల్ మార్కెట్ విలువ సుమారు 4.5–4.6 ట్రిలియన్ డాలర్ల స్థాయిలో ఉంది.
ఇక నుంచి కుక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చైర్మన్గా సంస్థకు మార్గనిర్దేశం చేయనున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విధాన నిర్ణేతలతో సంబంధాలు, ఇతర కీలక వ్యవహారాల్లో ఆయన కంపెనీకి సహకరించనున్నారు.
టెర్నస్ ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు.. ఏఐ
హార్డ్వేర్ ఇంజినీర్గా టెర్నస్కు మంచి పేరు ఉన్నప్పటికీ, సీఈవోగా ఆయన ముందున్న అతిపెద్ద సవాళ్లలో కృత్రిమ మేధ (AI) ఒకటి. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, మెటా, ఓపెన్ఏఐ వంటి సంస్థలు ఏఐ రంగంలో వేగంగా దూసుకెళ్తున్న సమయంలో యాపిల్ తన ఏఐ వ్యూహాన్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సి ఉంది. సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పులు, చైనా మీద ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడం, కొత్త ఉత్పత్తుల అభివృద్ధి కూడా టెర్నస్కు కీలక బాధ్యతలుగా మారనున్నాయి.
భారీ వేతన ప్యాకేజీ
సీఈవోగా టెర్నస్కు కొత్త వేతన ప్యాకేజీ కూడా ఆకర్షణీయంగానే ఉంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఆయనకు వార్షికంగా 3 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.28.47 కోట్లు) జీతంతో పాటు 2027 ఆర్థిక సంవత్సరానికి లక్ష్యితంగా 55 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు 522.25 కోట్ల) స్టాక్ అవార్డు లభించనుంది. ఇందులో పనితీరు ఆధారిత రిస్ట్రిక్టెడ్ స్టాక్ యూనిట్లు కూడా ఉన్నాయి.
ఇక టెర్నస్ వ్యక్తిగత సంపద విషయానికి వస్తే.. ఆయన నెట్వర్త్ను కొన్ని నివేదికలు సుమారు 75 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారుగా రూ.712.13 కోట్లు)గా అంచనా వేస్తున్నాయి.
వ్యక్తిగత జీవితం మాత్రం గోప్యమే..
యాపిల్లో అత్యంత ప్రభావశీలమైన ఎగ్జిక్యూటివ్గా ఎదిగినప్పటికీ టెర్నస్ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని చాలా వరకు గోప్యంగా ఉంచుతూ వచ్చారు. ఆయన కుటుంబం, వైవాహిక జీవితం తదితర అంశాలపై బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం పరిమితంగానే ఉంది.
టిమ్ కుక్ కూడా టెర్నస్ నాయకత్వంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇంజినీర్ ఆలోచనా విధానం, ఆవిష్కర్త స్ఫూర్తి, సమగ్రతతో నాయకత్వం వహించే లక్షణాలు టెర్నస్లో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. 25 ఏళ్లకు పైగా యాపిల్కు టెర్నస్ అందించిన సేవలు ఎంతో విలువైనవని కుక్ అభిప్రాయపడ్డారు.
హార్డ్వేర్ ఇంజినీరింగ్లో నిపుణుడైన టెర్నస్ ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలువైన టెక్ కంపెనీల్లో ఒకటైన యాపిల్ను ఏఐ, కొత్త తరం డివైజ్లు, సరఫరా వ్యవస్థలో మార్పుల దిశగా ఎలా నడిపిస్తారన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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