స్టాక్ మార్కెట్ క్లోజింగ్ అప్డేట్: అదానీ షేర్లు ఢమాల్!

సోమవారం ఉదయం నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు, ట్రేడింగ్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి నష్టాల్లోనే ముగిశాయి. సెన్సెక్స్ 307.23 పాయింట్లు లేదా 0.40 శాతం నష్టంతో 76,957.27 వద్ద, నిఫ్టీ 95.25 పాయింట్లు లేదా 0.39 శాతం నష్టంతో 24,080.40 వద్ద నిలిచాయి.
ఏథర్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, ఇండెజీన్ లిమిటెడ్, సిఈ ఇన్ఫో సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, అదానీ పవర్ లిమిటెడ్ వంటివి నష్టాలను చవిచూశాయి.
(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)