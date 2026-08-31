 చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Premam Heroine Enjoys Nature Getaway with Her Sister Photos | Sakshi
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చెల్లితో కలిసి ప్రకృతి ఒడిలో 'ప్రేమమ్' హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Aug 31 2026 3:56 PM | Updated on Aug 31 2026 4:18 PM

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మలయాళ, తెలుగు 'ప్రేమమ్' సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన మడోన్నా సెబాస్టియన్.. చెల్లితో కలిసి ప్రకృతిని ఆస్వాదిస్తోంది. ఆ ఫొటోలు ఇవే

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