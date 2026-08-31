దేశంలో బంగారం ధరల తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. మూడు రోజులుగా తగ్గుముఖం పట్టిన పసిడి ధరలు నేడు మరింత దిగివచ్చాయి. దీంతో పుత్తడి కొనుగోలుదారులకు ఈరోజు కూడా ఊరట లభించింది. ఇక వెండి ధరలు మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేకుండా నిలకడగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం, వెండి ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో నేడు బంగారం (Today Gold Rate), వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.