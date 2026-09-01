నష్టాల్లో ప్రారంభమైన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు

సోమవారం నష్టాల్లో ముగిసిన దేశీయ స్టాక్ మార్కెట్లు.. మంగళవారం కూడా నష్టాల్లోనే ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయ 9:20 గంటలకు సెన్సెక్స్ 77.35 పాయింట్లు లేదా 0.10 శాతం నష్టంతో 76,879.92 వద్ద, నిఫ్టీ 40.40 పాయింట్లు లేదా 0.17 శాతం నష్టంతో 24,040.00 వద్ద నిలిచాయి.
అదానీ గ్రీన్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్, పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, అదానీ పోర్ట్స్ & స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లిమిటెడ్ వంటి కంపెనీలు టాప్ గెయినర్స్ జాబితాలో చేరాయి. కేఈఐ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్, బికాజీ ఫుడ్స్ ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్, పాలీక్యాబ్ ఇండియా లిమిటెడ్ సంస్థలు నష్టాలను చవిచూశాయి.
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