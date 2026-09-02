 అమరత్వానికి దగ్గరగా జీవించే ప్రాణులు! | From 1 Year to 4000 Years Mind Blowing Lifespans of Earth Creatures | Sakshi
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అమరత్వానికి దగ్గరగా జీవించే ప్రాణులు!

Sep 2 2026 12:36 PM | Updated on Sep 2 2026 12:48 PM

From 1 Year to 4000 Years Mind Blowing Lifespans of Earth Creatures

ప్రకృతి ఒడిలో వేర్వేరు జీవుల ఆయుర్దాయం ఎంతో విచిత్రంగా, అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొన్ని జీవులు కొన్ని నెలల వ్యవధిలోనే తమ జీవితచక్రాన్ని ముగించేస్తే, మరికొన్ని జీవులు మానవ నాగరికతల పరిణామాన్ని మౌనంగా వీక్షిస్తూ శతాబ్దాల పాటు జీవిస్తాయి. జంతు ప్రపంచంలో జీవుల సగటు ఆయుర్దాయం వెనుక ఉన్న శారీరక, పర్యావరణ రహస్యాలపై ఒక సమగ్ర విశ్లేషణ.

జీవక్రియల వేగమే ఆయుష్షుకు ప్రామాణికమా?

సాధారణంగా చిన్న జీవుల్లో జీవక్రియలు వేగంగా జరగడం వల్ల వాటి ఆయుష్షు తక్కువగా ఉంటుంది. ఇంట్లో ఎలుక సగటున ఒక ఏడాదే జీవిస్తుంది. పావురం 5 ఏళ్లు, కంగారూ 6 ఏళ్లు, కోడి 10 ఏళ్లు బతుకుతాయి. మన విశ్వసనీయ భాగస్వామి అయిన కుక్క ఆయుర్దాయం 13 ఏళ్లు కాగా, క్రూరమృగం పులి 15 ఏళ్లు, పాలు ఇచ్చే ఆవు 20 ఏళ్లు, గుర్రం 25 ఏళ్ల వరకు జీవిస్తాయి.

శతాబ్దాలు బతికే జలచరాలు, ఇతర జీవులు

వాతావరణం అనుకూలిస్తే కొన్ని జీవులు నమ్మశక్యం కాని రీతిలో జీవిస్తాయి. గాలాపాగోస్ తాబేలు సులువుగా 100 ఏళ్ల మైలురాయిని చేరుకుంటుంది. సముద్రాల విషయానికి వస్తే జీవుల ఆయుష్షు గణనీయంగా పెరుగుతుంది. బోహెడ్ తిమింగలం 200 ఏళ్లు జీవించగలదు. శీతల జలాల్లో అత్యంత నెమ్మదిగా పెరిగే గ్రీన్ ల్యాండ్ షార్క్ ఆయుర్దాయం ఏకంగా 272 ఏళ్లు కావడం విశేషం.

ఏళకేళ్లు ఆయుష్షు

అన్నింటికంటే ఆశ్చర్యపరిచే విషయమేమిటంటే సముద్రపు అగాధాల్లో నివసించే జైంట్ బారెల్ స్పాంజ్ సుమారు 2,300 సంవత్సరాల పాటు జీవిస్తుంది. ఇక నల్ల పగడాలు (బ్లాక్ కోరల్) దాదాపు 4,309 సంవత్సరాల దీర్ఘకాలిక మనుగడ సాగిస్తూ ప్రకృతి సృష్టిలోని అనంతమైన ఆశ్చర్యాలకు సజీవ సాక్ష్యాలుగా నిలుస్తున్నాయి. జీవుల జీవక్రియ వేగం, పర్యావరణ ఉష్ణోగ్రత, జన్యు నిర్మాణం వంటి అంశాలే ఈ ఆయుర్దాయ వ్యత్యాసాలకు ప్రధాన కారణాలని జీవశాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

వివిధ జీవుల ఆయుర్దాయ వివరాలు

1 సంవత్సరం: ఎలుక

5 సంవత్సరాలు: పావురం

6 సంవత్సరాలు: కంగారూ

10 సంవత్సరాలు: కోడి

13 సంవత్సరాలు: కుక్క

15 సంవత్సరాలు: పులి

20 సంవత్సరాలు: ఆవు

25 సంవత్సరాలు: గుర్రం

30 సంవత్సరాలు: బర్మీస్ రాక్ పైథాన్ (రాతి కొండచిలువ)

45 సంవత్సరాలు: ఒరాంగుటాన్

50 సంవత్సరాలు: ఏనుగు

60 సంవత్సరాలు: ఫ్లెమింగో (సముద్రపు చిలుక / నెమలి కోడి)

100 సంవత్సరాలు: గాలాపాగోస్ తాబేలు

200 సంవత్సరాలు: బోహెడ్ తిమింగలం

272 సంవత్సరాలు: గ్రీన్ లాండ్ షార్క్ (సొరచేప)

2,300 సంవత్సరాలు: జైంట్ బారెల్ స్పాంజ్ (సముద్రపు స్పంజ్)

4,309 సంవత్సరాలు: బ్లాక్ కోరల్ (నల్ల పగడాలు)

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