 భారీగా పడిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు | Stock Market Crash Today, Sensex, Nifty Plunge As Crude Oil Surge And Global Market Weakness Trigger Sell-Off | Sakshi
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Stock Market Updates: భారీగా పడిన స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు

Sep 2 2026 9:32 AM | Updated on Sep 2 2026 10:35 AM

Stock Market Crash Today Sensex Nifty Plunged

దేశీయ స్టాక్‌ మార్కెట్‌ సూచీలు బుధవారం నష్టాల్లో కదలాడుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 09:25 సమయానికి నిఫ్టీ(Nifty) 226 పాయింట్లు తగ్గి 23,827 వద్దకు చేరింది. సెన్సెక్స్‌(Sensex) 683 పాయింట్లు నష్టపోయి 76,261 వద్ద ట్రేడవుతోంది.

  • అమెరికా డాలర్‌ ఇండెక్స్‌(USD Index) 99.77

  • బ్రెంట్‌ క్రూడ్‌ఆయిల్‌ బ్యారెల్‌ ధర 95.2 డాలర్లు

  • యూఎస్‌ 10 ఏళ్ల బాండ్‌ ఈల్డ్‌లు 4.8 శాతానికి చేరాయి.

  • గడిచిన సెషన్‌లో యూఎస్‌ ఎస్‌ అండ్‌ పీ 0.71 శాతం పడిపోయింది.

  • నాస్‌డాక్‌ 1.03 శాతం నష్టపోయింది.

Today Nifty position 02-09-2026(time: 09:25 am)


(Disclaimer: మార్కెట్ గురించి సాక్షి వెబ్ సైట్లో నిపుణులు వెల్లడించే అభిప్రాయాలు వారి పరిశీలన, అంచనాలను బట్టి ఉంటాయి. ఇన్వెస్టర్లకు ఇది కేవలం విషయ అవగాహన మాత్రమే తప్ప.. వారు పెట్టే పెట్టుబడులకు సాక్షి మీడియా గ్రూపు ఎలాంటి హామీ ఇవ్వదు.)

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