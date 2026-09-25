 స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ మార్పులు.. ‘క్లోజింగ్ ఆక్షన్’పై సెబీ బిగ్ అప్‌డేట్! | SEBI Overhauls Closing Auction Rules After 3500 Responses What Traders Need to Know | Sakshi
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స్టాక్ మార్కెట్‌లో భారీ మార్పులు.. ‘క్లోజింగ్ ఆక్షన్’పై సెబీ బిగ్ అప్‌డేట్!

Sep 25 2026 9:03 AM | Updated on Sep 25 2026 9:03 AM

SEBI Overhauls Closing Auction Rules After 3500 Responses What Traders Need to Know

సెబీకి 3,500 స్పందనలు

స్టాక్ మార్కెట్లో డెరివేటివ్స్ డెలివరీ, ఎక్స్‌పైరీ రోజుల్లో ముగింపు ధరల (సెటిల్‌మెంట్‌ ధరలు) లెక్కింపు విధానాన్ని సులభతరం చేసేందుకు భారత సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ (సెబీ) వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇటీవల ప్రతిపాదించిన క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్ (సీఏఎస్‌) ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లో కీలక మార్పులపై మార్కెట్ భాగస్వాముల నుంచి ఏకంగా 3,500 ప్రతిస్పందనలు, సూచనలు వచ్చినట్లు సెబీ ఛైర్మన్ తుహిన్ కాంత పాండే వెల్లడించారు. ఈ సమాలోచనల ప్రక్రియ అక్టోబర్ 3 నాటితో పూర్తవుతుందని, దీని ఆధారంగా తుది నిబంధనలను వీలైనంత త్వరగా అమల్లోకి తీసుకువస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఆగస్టు 3న యాక్టివ్ ఫ్యూచర్స్ అండ్ ఆప్షన్స్ కాంట్రాక్టులు ఉన్న షేర్ల కోసం ప్రవేశపెట్టిన క్లోజింగ్ ఆక్షన్ సెషన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ ద్వారా ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయంలో షేర్ల ఆఖరి ధరలను నిర్ణయించడం ప్రారంభించారు. అయితే, ఎక్స్‌పైరీ రోజుల్లో ఈ కొత్త ప్రక్రియ కారణంగా డెరివేటివ్స్ కాంట్రాక్టుల ధరల్లో తీవ్రమైన హెచ్చుతగ్గులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఇది ఇన్వెస్టర్లకు, వ్యాపారులకు గందరగోళానికి దారితీయడంతో సెబీ తక్షణమే రంగంలోకి దిగింది. ముగింపు ధరల లెక్కింపు విధానాన్ని పునసమీక్షించేందుకు ఒక సుదీర్ఘ చర్చా పత్రాన్ని విడుదల చేసి మార్కెట్ నిపుణులు, ప్రాసెస్ కన్సల్టెంట్ల సలహాలను ఆహ్వానించింది.

మార్కెట్ సమగ్రతను, పారదర్శకతను కాపాడటంతో పాటు సామాన్య ఇన్వెస్టర్ల ప్రయోజనాలను రక్షించడమే లక్ష్యంగా సెబీ ఈ సమీక్ష చేపడుతోంది. వేలాదిగా వచ్చిన ప్రతిపాదనలను పరిశీలించి ధరల అస్థిరతను అరికట్టే విధంగా నూతన ప్రక్రియను అత్యంత వేగంగా అమల్లోకి తెచ్చేందుకు నియంత్రణ సంస్థ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ మార్పులు స్టాక్ మార్కెట్లో స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరించగలవని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

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