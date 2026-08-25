రూ.1.4 కోట్ల జీతం ఉన్నా.. ప్రశాంతత సున్నా!

‘అడియాసలు మోయలేక అల్లాడిపోవుటకంటే.. ఆశలు తగ్గించుకొని ప్రశాంతంగా బతకడం మేలు!’ అన్న సామెత నేటి కార్పొరేట్ రంగానికి చక్కగా సరిపోతుంది. ఆకాశమే హద్దుగా జీతభత్యాలు పెంచుకోవాలనే తపనతో రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తున్న నేటి యువతరానికి రెడిట్ వేదికగా ఒక టెక్ ఉద్యోగి పంచుకున్న అనుభవం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
కేవలం మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే తన వార్షిక వేతనాన్ని రూ.9 లక్షల నుంచి ఏకంగా రూ.1.4 కోట్లకు (16 రెట్లు) పెంచుకున్నట్లు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ వెల్లడించారు. నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదవుతుంది అన్నట్లుగా నిరంతరం కొత్త నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకోవడం, చురుకైన ఆఫర్లు సాధించడంతో ఆర్థికంగా అసాధారణ ప్రగతి సాధించినట్లు తెలిపారు. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో అత్యధిక జీతం అందుకుంటున్నప్పటికీ తీవ్రమైన బర్నౌట్ (మానసిక ఒత్తిడి, అలసట)కు గురయ్యానని, మనశ్శాంతి కరువైందని సదరు ఉద్యోగి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
జీతం ఊరిస్తున్నా.. నాణేనికి మరోవైపు..
కార్పొరేట్ జగత్తులో ఐదంకెల జీతం నుంచి కోట్లలో ప్యాకేజీకి ఎదగడం వినడానికి ఎంతో ఊరిస్తున్నా నాణేనికి మరోవైపున్న చేదు నిజాన్ని ఈ కథనం ఎత్తిచూపుతోంది. వారాంతాల్లో సైతం విశ్రాంతి లేని పని గంటలు, లక్ష్యాల ఒత్తిడి, స్థిరమైన ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం వంటి అంశాలు నిద్రలేమి, తీవ్ర ఆందోళనలకు దారితీస్తున్నాయని బాధిత ఉద్యోగి పేర్కొన్నారు. చేతిలో డబ్బున్నా.. అనుభవించడానికి ఆరోగ్యం, సమయం లేకపోతే ఆ సంపాదన నిరుపయోగం అని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
ప్యాకేజీల పరుగు పందెంలో పడి..
కెరీర్ నిర్మాణంలో ఆర్థిక పురోగతి ఎంత ముఖ్యమో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాల మధ్య సమతుల్యత సాధించడం అంతకంటే ప్రధానం. జీతం ప్యాకేజీల పరుగు పందెంలో పడి జీవితాన్ని గుల్ల చేసుకోవడం చేతులారా చేసుకున్న చేటు అవుతుంది. కార్పొరేట్ కంపెనీలు సైతం ఉద్యోగుల మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యమిచ్చేలా పని సంస్కృతిని పునర్నిర్మించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని కొందరు చెబుతున్నారు.
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