అప్పు తీసుకుని పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా సంపదను వేగంగా పెంచుకోవచ్చు. అయితే, మార్కెట్ అంచనాలకు విరుద్ధంగా కదిలితే అదే అప్పు ఆర్థికంగా కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తుందని ప్రముఖ ఇన్వెస్టర్, ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ పుస్తక రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా సరైన ఆర్థిక అవగాహన లేకుండా అప్పులతో పెట్టుబడులు పెట్టడం ప్రమాదకరమని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తన ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో పరపతి ఆధారిత పెట్టుబడుల (Leverage) రిస్క్లను వివరించారు.
పెట్టుబడి తుడిచిపెట్టుకుపోవచ్చు!
పెట్టుబడుల కోసం అప్పు తీసుకోవడం కంటే, ఆ అప్పును ఎవరు ఎలా వినియోగిస్తున్నారన్నదే కీలకమని కియోసాకి అభిప్రాయపడ్డారు. ఉదాహరణకు, ఐదు రెట్ల పరపతితో పెట్టుబడి పెడితే మార్కెట్ 20 శాతం పడిపోయినప్పుడు పెట్టుబడిదారుడి సొంత మూలధనం పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని వివరించారు. అయితే, వాస్తవ నష్టం అప్పు నిబంధనలు, నిర్వహణ ఖర్చులు, మార్జిన్ అవసరాలపై ఆధారపడి ఉంటుందని గమనించాలి.
అప్పును ఆయన లోడ్ చేసిన తుపాకీతో పోల్చారు. పరపతి అనేది వేగాన్ని పెంచే యాక్సిలరేటర్ లాంటిదని, పెట్టుబడి సరైన దిశలో సాగితే లాభాలను వేగంగా పెంచుతుందని, అదే ప్రతికూల దిశలో కదిలితే నష్టాలను కూడా అంతే వేగంగా పెంచుతుందని పేర్కొన్నారు.
మార్జిన్ ట్రేడింగ్, క్రిప్టో పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త
షేర్ల కొనుగోలుకు బ్రోకర్ నుంచి అప్పు తీసుకునే మార్జిన్ ట్రేడర్లు, క్రిప్టో ఆస్తులను తాకట్టుపెట్టి రుణాలు తీసుకునే ఇన్వెస్టర్లు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కియోసాకి సూచించారు. మార్కెట్ ఒక్కసారిగా పడిపోయినప్పుడు మార్జిన్ నిబంధనల ప్రకారం బ్రోకర్లు పెట్టుబడులను విక్రయించే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులకు తమ ఆస్తులను కాపాడుకునే అవకాశం కూడా పరిమితమవుతుందని పేర్కొన్నారు. అప్పుతో పెట్టుబడులు పెట్టడాన్ని ఆయన జూదంతో పోలుస్తూ, సరైన అవగాహన లేకుండా చేసే ట్రేడింగ్ ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరించారు.
మంచి అప్పు కూడా ప్రమాదకరంగా మారొచ్చు
గతంలో తాను 'మంచి అప్పు' గురించి అనేకసార్లు వివరించానని కియోసాకి గుర్తుచేశారు. ఆదాయాన్ని అందించే ఆస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి తీసుకునే రుణాలు, వాటి చెల్లింపులకు ఆ ఆస్తుల నుంచే ఆదాయం లభిస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చని తెలిపారు. అయితే, సరైన అవగాహన లేని వ్యక్తుల చేతిలో అలాంటి అప్పు కూడా చెడు అప్పుగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు.
పెట్టుబడులకు ముందు ఆర్థిక విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని, ఆ తర్వాత అనుభవాన్ని సంపాదించి, చివరగా అప్పును వినియోగించాలని తన రిచ్ డాడ్ నేర్పిన క్రమాన్ని వివరించారు. చాలామంది మాత్రం మొదట ఆకర్షణీయంగా కనిపించే పెట్టుబడి అవకాశాన్ని చూసి భారీగా అప్పులు తీసుకుంటారని, ఆ తర్వాత నష్టాల ద్వారా పాఠాలు నేర్చుకుంటారని వ్యాఖ్యానించారు.
అప్పులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలా?
అప్పు తీసుకోవద్దని చెప్పడం కూడా సరైన విధానం కాదని కియోసాకి అభిప్రాయపడ్డారు. సంపదను పెంచుకోవడంలో పరపతి ఉపయోగపడుతుందని, అయితే దానిని బాధ్యతాయుతంగా వినియోగించడం అవసరమని పేర్కొన్నారు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆస్తి విలువ తగ్గినా, అద్దె ఆదాయం పడిపోయినా, మార్కెట్లు కుప్పకూలినా రుణాన్ని తిరిగి చెల్లించగలమా అనే అంశాలను పరిశీలించాలని సూచించారు.
ఆస్తి భరించగలిగే స్థాయికి మించి అప్పులు తీసుకోకూడదని, పెట్టుబడి లెక్కలను ముందుగానే వివిధ ప్రతికూల పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరీక్షించుకోవాలని తెలిపారు. ఆర్థిక అవగాహనను నిర్లక్ష్యం చేస్తే మార్కెట్ నుంచి నేర్చుకునే పాఠాలకు భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని కియోసాకి తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.