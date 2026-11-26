పోస్టాఫీసు పొదుపు పథకాలకు డిపాజిటర్ల నుంచి మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. పథకాలకు ప్రభుత్వ హామీ ఉండటమే కాకుండా కచ్చితమైన రాబడి, ఖాతాలు తెరవడం దగ్గర నుంచి నిర్వహణ వరకు సౌలభ్యంగా ఉండటమే ఇందుకు కారణం. ఆకర్షణీయమైన పోస్టాఫీసు పొదుపు పథకాలలో ఒకటైన సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం..
పదవీ విరమణ తర్వాత క్రమం తప్పకుండా ఆదాయం పొందాలనుకునే వృద్ధులకు పోస్టాఫీస్ అందిస్తున్న మంచి పెట్టుబడి పథకం సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్ (SCSS). ప్రభుత్వ హామీతో కూడిన ఈ పథకంలో ప్రస్తుతం ఏడాదికి 8.2 శాతం వడ్డీ లభిస్తోంది. 2026 అక్టోబర్–డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదే వడ్డీ రేటును కొనసాగించింది.
ఎవరెవరు పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు?
60 ఏళ్లు నిండిన భారతీయ పౌరులు ఈ పథకంలో ఖాతా తెరవవచ్చు. 55 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సున్న పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, 50 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య వయస్సున్న రిటైర్డ్ రక్షణ రంగ సిబ్బంది కూడా నిర్దేశిత నిబంధనలు, గడువులకు లోబడి పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వ్యక్తిగతంగా లేదా జీవిత భాగస్వామితో కలిసి జాయింట్ ఖాతా తెరిచే అవకాశం ఉంది.
కనీసం రూ.1,000.. గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షలు
ఈ పథకంలో కనీస పెట్టుబడి రూ.1,000. గరిష్ఠంగా ఒక వ్యక్తి తన అన్ని SCSS ఖాతాల్లో కలిపి రూ.30 లక్షల వరకు డిపాజిట్ చేయవచ్చు. జాయింట్ ఖాతాలోని మొత్తం కూడా ప్రథమ ఖాతాదారుడి పెట్టుబడిగానే పరిగణిస్తారు. అందువల్ల ఖాతా తెరిచే ముందు పెట్టుబడి పరిమితిని గమనించాలి.
ప్రతి మూడు నెలలకు వడ్డీ జమ
ఈ పథకం కాలపరిమితి ఐదేళ్లు. పెట్టుబడిపై వడ్డీ ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి నేరుగా ఖాతాలో జమ అవుతుంది. ఐదేళ్ల తర్వాత ఖాతాను మరో మూడేళ్ల పాటు పొడిగించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే, నిబంధనల ప్రకారం ముందస్తుగా ఖాతా మూసివేస్తే కొంత మొత్తాన్ని జరిమానాగా కోల్పోవాల్సి రావచ్చు.
రూ.25 లక్షల పెట్టుబడికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది?
ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీ రేటు ప్రకారం రూ.25 లక్షలు డిపాజిట్ చేస్తే ప్రతి మూడు నెలలకు రూ.51,250 వడ్డీ లభిస్తుంది. అంటే ఏడాదికి రూ.2.05 లక్షలు, ఐదేళ్లలో మొత్తం రూ.10.25 లక్షల వడ్డీ ఆదాయం వస్తుంది. ఐదేళ్ల కాలపరిమితి ముగిసిన తర్వాత అసలు పెట్టుబడి రూ.25 లక్షలు తిరిగి పొందవచ్చు. ఇలా వడ్డీ, అసలు కలిపి మొత్తం రూ.35.25 లక్షలు అందుతాయి. ఈ లెక్కలు ప్రస్తుత వడ్డీ రేటు ఆధారంగా చేసినవి.
పన్ను ప్రయోజనాలు కూడా..
సీనియర్ సిటిజన్ సేవింగ్స్ స్కీమ్లో పెట్టుబడికి పాత పన్ను విధానంలో సెక్షన్ 80C కింద రూ.1.5 లక్షల వరకు మినహాయింపు పొందే అవకాశం ఉండేది. అయితే, 2026 ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి వచ్చిన కొత్త ఆదాయపు పన్ను చట్టం ప్రకారం దీనికి సమానమైన ప్రయోజనం సెక్షన్ 123 కింద కొనసాగుతుంది. ఇది కొత్త పన్ను విధానంలో అందుబాటులో ఉండదు. మరోవైపు, ఈ పథకం ద్వారా వచ్చే వడ్డీ పన్ను పరిధిలోకి వస్తుంది. కాబట్టి పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు పన్ను ప్రభావాన్ని కూడా లెక్కించుకోవాలి.
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